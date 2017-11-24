На ХТЗ поймали наркоманов 24 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Два 31-летних молодых человека и 29-летняя девушка готовили наркотическую смесь в лесополосе на ул.Пирогова в Харькове.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, наркозависимых задержали сотрудники батальона полиции охраны.



На месте происшествия правоохранители изъяли 2 шприца с веществом бурого цвета, 3 пластиковые бутылки с остатками наркотических веществ и принадлежности для изготовления наркотического средства.



Все вещественные доказательства правоохранители изъяли и направили на исследование.



Предварительно факт происшествия квалифицирован по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.