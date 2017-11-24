Как соблюдается режим прекращения огня в зоне АТО: погибли пятеро украинских бойцов 24 ноября 2017 г. источник 0 0

В течение суток на Луганском направлении горячее всего было на подступах к Крымскому. Там произошло боевое столкновение, которое длилось около восьми часов.

"Украинские бойцы уничтожили четверых оккупантов, еще пятеро – ранены. К сожалению, погибли и четыре наших героя, еще двое были ранены", - передает пресс-центр штаба АТО.



Кроме того, российско-террористические войска обстреливали оборонительные укрепления сил АТО возле Крымского из 82-мм минометов и легкого пехотного вооружения. Из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов противник беспокоил защитников Новоалександровки, а на Светлодарской дуге под гранатометний огонь попали защитники Луганского.



На Донецком направлении горячее всего было на Приазовье. Там российские наемники выпустили более двух десятков мин разных калибров. Вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие они применили вблизи Павлополя, а у Водяного незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



"В целом за прошлые сутки по всей линии столкновения зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны врага, в том числе и одно боевое столкновение. Почти в каждом случае военнослужащие ВСУ отвечали противнику прицельным огнем", - рассказали в штабе.



"К сожалению, за прошедшие сутки погибло пятеро украинских военных, еще четыре - получили ранения. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, троих – удовлетворительное. Потери врага за эти сутки 17 человек: 8 – погибших и 9 раненых", - добавили в пресс-центре штаба АТО.