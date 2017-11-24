Экономика

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Украина будет поставлять в Европу запчасти к танкам

Украина будет поставлять в Европу запчасти к танкам
Государственное предприятие “Спецтехноэкспорт”, которое входит в состав “Укроборонпрома”, получило контракт от государственной европейской компании на поставку комплектующих к танкам Т-72 в течение 2017-2019 годов.
Условия и стоимость контракта не разглашаются.

"Спецтехноэкспорт" стал первой украинской компанией, которая выиграла соответствующий европейский тендер, сообщает пресс-служба предприятия.

"В странах ЕС, бывших членов советского блока, до сих пор на вооружении находится много бронированной и авиационной техники советского образца, что требует модернизации и технического обслуживания. Украинская оборонная промышленность имеет все необходимые разработки и компетенции для выполнения таких работ", - отметил директор "Спецтехноекспорту" Павел Барбул.

Украина и Евросоюз являются сторонами соглашения о государственных закупках (GPA) Всемирной организации торговли (WTO). Соглашение обеспечивает взаимном открытии доступа на рынки государственных закупок, определяет условия участия, гарантирует равноправные и недискриминационные принципы в отношении иностранных участников.

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