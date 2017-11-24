Украина будет поставлять в Европу запчасти к танкам 24 ноября 2017 г. источник 0 0

Государственное предприятие “Спецтехноэкспорт”, которое входит в состав “Укроборонпрома”, получило контракт от государственной европейской компании на поставку комплектующих к танкам Т-72 в течение 2017-2019 годов.

Условия и стоимость контракта не разглашаются.



"Спецтехноэкспорт" стал первой украинской компанией, которая выиграла соответствующий европейский тендер, сообщает пресс-служба предприятия.



"В странах ЕС, бывших членов советского блока, до сих пор на вооружении находится много бронированной и авиационной техники советского образца, что требует модернизации и технического обслуживания. Украинская оборонная промышленность имеет все необходимые разработки и компетенции для выполнения таких работ", - отметил директор "Спецтехноекспорту" Павел Барбул.



Украина и Евросоюз являются сторонами соглашения о государственных закупках (GPA) Всемирной организации торговли (WTO). Соглашение обеспечивает взаимном открытии доступа на рынки государственных закупок, определяет условия участия, гарантирует равноправные и недискриминационные принципы в отношении иностранных участников.