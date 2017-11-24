Сколько стоит украинский борщ 24 ноября 2017 г. источник 0 0

C начала этого года приготовление традиционного украинского борща подорожало на 33% - до 81 грн за набор продуктов на большую кастрюлю. Львиную долю в его стоимости составляет мясо – 74%.

"По статистическим данным на 10 января, украинское традиционное первое блюдо на начало года нам обходилось почти в 61 грн. Таким образом, борщ с начала года подорожал на 20 грн, или на 33%. Но борщ, приготовленный 10 сентября, стоил 84,2 грн. То есть за два месяца он стал дешевле на 3,2 грн за счет удешевления мяса и некоторых овощей", - объясняет руководитель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.



А также среди ингредиентов – 3 столовые ложки томатной пасты, 3,5-4 литра воды, лавровый лист, соль, перец. Их стоимость при расчете "индекса борща" не учитывали, потому что "цена на эти продукты мало влияет на общую картину".



"Существует больше 60 рецептов красного борща. Так, в частности, на Житомирщине борщ имеет две разновидности: "Полесский" – с вялеными вьюнами и грибами и "Коростенский" – на сухофруктах. На Черниговщине готовят борщ с грибными "ушками" и называют его "Переяславским". Галичане в древности готовили борщ очень жидким, без картофеля, приправляя зажаркой, а для кислоты добавляли вишневый или яблочный сок", - отмечает Дорошенко.