В ОБСЕ прогнозируют обострение ситуации на Донбассе 24 ноября 2017 г. источник 0 0

С началом холодов на Донбассе будет нарастать эскалация вооруженного конфликта.

"Когда замерзает земля, к сожалению, становится еще легче перемещать тяжелое вооружение", - заявил заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью газетам немецкой медиагруппы Funke.



По словам Хуга, в последние недели уже наметился "постоянный рост" количества нарушений режима прекращения огня.



Также заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг отметил, что ОБСЕ еще в конце сентября предупреждала об эскалации конфликта и увеличении числа нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения с применением минометов, артиллерии, стрелкового оружия и пулеметов.