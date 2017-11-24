Политика

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В ОБСЕ прогнозируют обострение ситуации на Донбассе

В ОБСЕ прогнозируют обострение ситуации на Донбассе
С началом холодов на Донбассе будет нарастать эскалация вооруженного конфликта.
"Когда замерзает земля, к сожалению, становится еще легче перемещать тяжелое вооружение", - заявил заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью газетам немецкой медиагруппы Funke.

По словам Хуга, в последние недели уже наметился "постоянный рост" количества нарушений режима прекращения огня.

Также заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг отметил, что ОБСЕ еще в конце сентября предупреждала об эскалации конфликта и увеличении числа нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения с применением минометов, артиллерии, стрелкового оружия и пулеметов.

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