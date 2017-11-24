Театр Пушкина готовит еще одну премьеру 24 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковский академический русский драматический театр им.Пушкина готовит премьеру – спектакль «Наш городок».

Это будет первый спектакль для театра Ольги Турути-Прасоловой в новой должности главного режиссёра.



Для постановки режиссер выбрала ставшую классической в США пьесу Торнтона Уайлдера «Наш городок». Пьеса говорит о простых и очевидных вещах – о том, как ценно каждое мгновение жизни, о том, что важны не цели, которые мы себе ставим, а жизнь сама по себе.



– Мы живем от одного «большого» события до другого: закончить школу, закончить институт, жениться, родить ребенка, другого. Видимся на свадьбах и похоронах. А то, что происходит каждый день, вот прямо сейчас, чувствуем ли мы, что это мгновение – и есть жизнь? Кажется, что эти вопросы волнуют только мое поколение, но и молодежь тоже об этом говорит, пишет, думает. В этом спектакле занято тоже и старшее, и младшее поколение актеров. И зритель, думаю, у него будет самый разный, потому что тема универсальная, – отметил директор театра им. Пушкина Сергей Бычко.



В спектакле заняты 15 актеров, среди которых как народные и заслуженные артисты Украины, так и молодые артисты.



– Я думала, что будет тяжело с таким количеством людей на сцене, но на самом деле мне очень нравится. Занять сцену тремя артистами бывает непросто, а здесь легко и интересно создавать жизнь. У нас будут и танцы, и джаз, и хоровое пение. Наняли даже хормейстера для репетиций, – отметила Ольга Тарутя-Прасолова.



Премьера спектакля назначена на пятницу, 15 декабря. В этом году «Наш городок» покажут также 16, 17 и 23 декабря.