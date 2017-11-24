Как силовые упражнения действуют на мозг 24 ноября 2017 г. источник 0 0

Группа ученых под руководством Эрика Кандела из Колумбийского университета в Нью-Йорке пришла к выводу, что физические упражнения высвобождают белок RbAp48, препятствующий наступлению старческого слабоумия.

Как пишет New Scientist, связывающий гистоны белок RbAp48 участвует в образовании хроматина — комплекса ДНК, РНК и других различных белков. Известно, что уменьшение концентрации RbAp48 в зубчатой извилине гиппокампа мозга является основной причиной потери памяти при нормальном старении.



Подавление гена, кодирующего соединение, у мышей приводит к ухудшению когнитивных способностей молодых грызунов подобно тому, что наблюдается у старых животных.



Исследователи измерили уровни матричных РНК, являющихся продуктами 23 тысяч генов в тканях мозга человека. Анализируемые образцы нервных тканей были извлечены у восьми трупов (33-88 лет). Было подтверждено, что с возрастом ген RbAp48 становится все менее активным.



По мнению исследователей, поднятие тяжестей в ходе физических упражнений приводит к высвобождению белка из костной ткани, что позволяет обратить старческую потерю памяти.