Бензин побил двухлетний рекорд 24 ноября 2017 г. источник 0 0

Стоимость на АЗС бензина марки А-95 впервые после 2015 года достигла рекордного значения — 29,99 гривни за литр.

"С 23 на 24 ноября в сетях АЗС крупных операторов рынка, таких как ОККО и WOG все марки бензинов и дизельного топлива подорожали на 50 копеек за литр. Таким образом, стоимость А-92 составляет 28,99 гривны за литр, А-95 — 29,99 гривны за литр, А-95 "Премиум" - 30,99 гривны за литр, дизельное топливо — 27,49 гривны за литр, дизтопливо "Премиум" - 28,49 гривны за литр", - сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO, которая специализируется на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.



Он добавил, что цена на бензин А-95 достигла такого рекордного значение впервые с февраля 2015 года, когда гривня девальвировала до отметки 30 гривен за доллар и рынок был в панике.