Талантливые харьковчане получат премии и стипендии 24 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской облгосадминистрации рассмотрели кандидатуры на назначение областных премий и стипендий.

Комитет по назначению ежегодных премий и именных стипендий Харьковской областной государственной администрации и областного совета в области культуры и искусства и по присуждению ежегодных премий имени А.С. Масельского в области культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики рассмотрел кандидатов на получение денежных поощрений в следующем году.



"Областная администрация много делает для того, чтобы наши артисты и спортсмены чувствовали, что их труд ценят. Областные стипендии и премии - это стимул для них и в дальнейшем работать на имидж Харьковщины и радовать своими достижениями харьковчан", - отметил заместитель главы - руководитель аппарата ХОГА Анатолий Бабичев.



Именные стипендии в области культуры и искусства назначаются одаренной молодежи (18-35 лет) в десяти номинациях: вокальное искусство, декоративно-прикладное искусство, дизайн, литература, музыкальное искусство, нематериальное культурное наследие, изобразительное искусство, театральное искусство, фотоискусство и хореографическое искусство.



Ежегодные премии имени А.С. Масельского в области культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики устанавливаются выдающимся деятелям, которые сделали личный весомый вклад в развитие указанных отраслей.