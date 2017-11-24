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Талантливые харьковчане получат премии и стипендии

Талантливые харьковчане получат премии и стипендии
В Харьковской облгосадминистрации рассмотрели кандидатуры на назначение областных премий и стипендий.
Комитет по назначению ежегодных премий и именных стипендий Харьковской областной государственной администрации и областного совета в области культуры и искусства и по присуждению ежегодных премий имени А.С. Масельского в области культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики рассмотрел кандидатов на получение денежных поощрений в следующем году.

"Областная администрация много делает для того, чтобы наши артисты и спортсмены чувствовали, что их труд ценят. Областные стипендии и премии - это стимул для них и в дальнейшем работать на имидж Харьковщины и радовать своими достижениями харьковчан", - отметил заместитель главы - руководитель аппарата ХОГА Анатолий Бабичев.

Именные стипендии в области культуры и искусства назначаются одаренной молодежи (18-35 лет) в десяти номинациях: вокальное искусство, декоративно-прикладное искусство, дизайн, литература, музыкальное искусство, нематериальное культурное наследие, изобразительное искусство, театральное искусство, фотоискусство и хореографическое искусство.

Ежегодные премии имени А.С. Масельского в области культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики устанавливаются выдающимся деятелям, которые сделали личный весомый вклад в развитие указанных отраслей.

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