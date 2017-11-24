Украина

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Украина возобновила строительство военных кораблей

Украина возобновила строительство военных кораблей
Кабинет министров возобновил финансирование программы строительства военных кораблей класса "корвет".
Программа предусматривает постройку четырех кораблей проекта 58250 типа "Владимир Великий". Стоимость строительства судов составит почти 32 млрд гривен.

В будущем году на первый корвет потратят более 1,4 млрд гривен, а передать ВМС его должны в 2022 году.

Второй корабль серии заложат в 2018 году и передадут украинским ВМС в 2024-м. Третий и четвертый корветы будут готовы в 2026 и 2028 годах.

Общая стоимость достройки головного корабля "Владимир Великий" оценивается в более чем 3,6 млрд гривен. Часть работ по нему была выполнена в 2011-2014 годах. Сейчас готовность корвета оценивается в 17%, причем корпус готов на 80%.

Три последующих корвета обойдутся бюджету в 20,6 млрд гривен. Также программа предусматривает закупку корабельного боезапаса, в том числе противокорабельных ракет. На это потратят 3,5 млрд гривен.

Корабли проекта 58250, хоть и называются корветами, по характеристикам ближе к фрегатам. Планируемое водоизмещение - 2650 тонн, длина - 112 метров, ширина - 13,5 м, осадка - 5,6 м. Экипаж составит 110 человек, автономность плавания - 30 суток.

Корабль будет малозаметным для радаров (т.н. "стелс") благодаря обводам корпуса, спрятанному оружию и оборудованию.

Корвет оснастят новейшей украинской РЛС, гидроаккустической системой и комплексом связи. Он будет вооружен противокорабельными и зенитными ракетами, торпедами и тремя артустановками, что позволит выполнять широкий круг задач - по борьбе с надводными, воздушными и подводными целями.

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