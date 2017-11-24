Украина возобновила строительство военных кораблей 24 ноября 2017 г. источник 0 0

Кабинет министров возобновил финансирование программы строительства военных кораблей класса "корвет".

Программа предусматривает постройку четырех кораблей проекта 58250 типа "Владимир Великий". Стоимость строительства судов составит почти 32 млрд гривен.



В будущем году на первый корвет потратят более 1,4 млрд гривен, а передать ВМС его должны в 2022 году.



Второй корабль серии заложат в 2018 году и передадут украинским ВМС в 2024-м. Третий и четвертый корветы будут готовы в 2026 и 2028 годах.



Общая стоимость достройки головного корабля "Владимир Великий" оценивается в более чем 3,6 млрд гривен. Часть работ по нему была выполнена в 2011-2014 годах. Сейчас готовность корвета оценивается в 17%, причем корпус готов на 80%.



Три последующих корвета обойдутся бюджету в 20,6 млрд гривен. Также программа предусматривает закупку корабельного боезапаса, в том числе противокорабельных ракет. На это потратят 3,5 млрд гривен.



Корабли проекта 58250, хоть и называются корветами, по характеристикам ближе к фрегатам. Планируемое водоизмещение - 2650 тонн, длина - 112 метров, ширина - 13,5 м, осадка - 5,6 м. Экипаж составит 110 человек, автономность плавания - 30 суток.



Корабль будет малозаметным для радаров (т.н. "стелс") благодаря обводам корпуса, спрятанному оружию и оборудованию.



Корвет оснастят новейшей украинской РЛС, гидроаккустической системой и комплексом связи. Он будет вооружен противокорабельными и зенитными ракетами, торпедами и тремя артустановками, что позволит выполнять широкий круг задач - по борьбе с надводными, воздушными и подводными целями.