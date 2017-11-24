Харьков

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Что будет с льготным проездом в Харькове

Что будет с льготным проездом в Харькове
Проезд в метро и наземном транспорте для харьковчан, у которых есть льготы, будет сохранен в 2018 году за счет средств городского бюджета.
Об этом 24 ноября сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

– Согласно проекту бюджета Украины на 2018 год, эти расходы переданы на местный уровень. И те люди, которые имели право льготного проезда в метро и наземном транспорте, его сохранят. Это достаточно дорого, но в условиях сегодняшней жизни мы не будем перекладывать это на людей. В маршрутках льготы также сохранятся, – сообщил Евгений Водовозов.

Право на льготный проезд в городе имеют около 600 тысяч человек, в т.ч. 404 тысячи пенсионеров, которые пользуются услугами транспорта бесплатно.

Евгений Водовозов напомнил, что льготный проезд сохранится и с введением в городе системы единого электронного билета Eticket (с 1 декабря – в наземном электротранспорте, с 1 января – в метрополитене). Чуть позже появится информация об адресах, где люди смогут получить льготные проездные. Он отметил, что ведутся переговоры со многими банками, чтобы сделать этот процесс максимально комфортным и быстрым. Кстати, если человек не имеет права на льготный проезд, то воспользоваться чужой картой он не сможет, поскольку нужно будет предъявить контролерам соответствующее удостоверение.

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