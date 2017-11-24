В Харькове повысятся тарифы на проезд в горэлектротранспорте

Очередное повышение тарифов на проезд в городском электрическом транспорте в Харькове ожидается весной.

Об этом 24 ноября сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.По его словам, на этих предприятиях не хватает около 400 работников, в первую очередь, водителей и вагоновожатых для работы в трамваях и троллейбусах. Также в кадрах нуждается Харьковский метрополитен. Для того, чтобы сохранить кадровый состав и привлечь новых людей, с января 2018 года планируется повысить им уровень заработной платы.Евгений Водовозов сообщил, что на сегодняшний день средняя зарплата в троллейбусных депо составляет около 6 тыс. грн, в трамвайных - 6,5 тыс. грн.– Повышение заработной платы, как бы нам этого ни хотелось избежать, потянет за собой повышение стоимости проезда. Потому что это одна из основных составляющих себестоимости, как стоимость электроэнергии и содержание подвижного состава. К нам с инициативой вышли коммунальные предприятия, которые донесли ситуацию, в которой они сегодня находятся, и мы дали им разрешение готовить расчеты на повышение тарифов, – сообщил Евгений Водовозов.Он отметил, что тарифы на проезд в трамваях, троллейбусах и метро не повысятся с начала 2018 года.– Мы просчитаем все варианты, получим расчеты, на сколько надо повысить заработную плату, и поймем окончательные цифры. Думаю, это будет ближе к весне следующего года, – отметил заместитель городского головы.