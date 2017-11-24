Юные харьковчане заняли призовое место среди взрослых 24 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковчане заняли второе командное место на I Чемпионате Украины по кикбоксингу среди взрослых.

В соревнованиях, которые состоялись в Киеве, приняли участие 250 спортсменов из 15 регионов Украины.



Сборная команда Харьковской области была представлена 22 воспитанниками известных харьковских спортивных школ: КУ «КДЮСШ «ХТЗ» ХОР», ДЮСШ «ХЗТД», КУ «КДЮСШ №13», КУ «КДЮСШ №5», СК «Йод», СК «Армада».



В общекомандном зачете харьковчане заняли второе командное место. На первом месте – сборная команда Киевской области, третье место досталось Черниговской области.



По итогам чемпионата три харьковских спортсмена выполнили норматив Мастера спорта Украины по кикбоксингу: Андрей Дудник (Изюмская ДЮСШ «Образование»), Богдан Воронко (СК «Булат» из города Кегичевка Харьковской области), Алексей Пасюга (СК «Йод»).



По итогам выступления на всеукраинских и международных соревнованиях в 2017 году 12 харьковчан вошли в состав национальной сборной по кикбоксингу.