Могут ли не выпустить за границу за коммунальные долги 24 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Во вторник, 28 ноября, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответят

Виталий Павлович Григорьев,

заместитель начальника штаба Харьковского погранотряда по погранконтролю контролю и

Сергей Александрович Коняхин,

заместитель начальника штаба Харьковского погранотряда по погранслужбе.

Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

Вырос ли поток граждан Украины через действующие пункты пропуска в связи с обострением ситуации в Луганске?

Не наблюдается ли скопления российских войск у харьковской границы?

Почему засекретили информацию о «Стене»?

Часто ли граждане России просят статус беженца?

Как вернуться в Украину, если человек потерял в России паспорт?

Как отправить ребенка на Новый год за границу?



Наши гости ответят на эти и другие вопросы. Звоните! Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua



Итоги будут опубликованы на сайте в понедельник, 4 декабря.