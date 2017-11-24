Могут ли не выпустить за границу за коммунальные долги
24 ноября 2017 г.
Вечерний Харьков
0
0
Во вторник, 28 ноября, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответят Виталий Павлович Григорьев,
заместитель начальника штаба Харьковского погранотряда по погранконтролю контролю и Сергей Александрович Коняхин,
заместитель начальника штаба Харьковского погранотряда по погранслужбе.
Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Вырос ли поток граждан Украины через действующие пункты пропуска в связи с обострением ситуации в Луганске?
Не наблюдается ли скопления российских войск у харьковской границы?
Почему засекретили информацию о «Стене»?
Часто ли граждане России просят статус беженца?
Как вернуться в Украину, если человек потерял в России паспорт?
Как отправить ребенка на Новый год за границу?
Наши гости ответят на эти и другие вопросы. Звоните! Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Итоги будут опубликованы на сайте в понедельник, 4 декабря.