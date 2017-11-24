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Названа неожиданная польза физических упражнений

Названа неожиданная польза физических упражнений
Группа ученых под руководством Эрика Кандела (Eric Kandel) из Колумбийского университета в Нью-Йорке пришла к выводу, что физические упражнения высвобождают белок RbAp48, препятствующий наступлению старческого слабоумия.

Связывающий гистоны белок RbAp48 участвует в образовании хроматина — комплекса ДНК, РНК и других различных белков. Известно, что уменьшение концентрации RbAp48 в зубчатой извилине гиппокампа мозга является основной причиной потери памяти при нормальном старении. Подавление гена, кодирующего соединение, у мышей приводит к ухудшению когнитивных способностей молодых грызунов подобно тому, что наблюдается у старых животных.

Исследователи измерили уровни матричных РНК, являющихся продуктами 23 тысяч генов в тканях мозга человека. Анализируемые образцы нервных тканей были извлечены у восьми трупов (33-88 лет). Было подтверждено, что с возрастом ген RbAp48 становится все менее активным.

По мнению исследователей, поднятие тяжестей в ходе физических упражнений приводит к высвобождению белка из костной ткани, что позволяет обратить старческую потерю памяти.

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