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Forbes составило ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц

Forbes составило ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц
Американское издание Forbes составило ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц.
Лидером списка стала поп-исполнительница Бейонсе.

За год артистка заработала 105 миллионов долларов. Отмечается, что большую часть дохода Бейонсе принес ее хит 2016 года Lemonade, а также гастрольные выступления Formation World Tour.

На втором месте оказалась британская певица Адель с 69 миллионами долларов. На третьей строчке — поп-исполнительница Тейлор Свифт, в 2017-м полностью сменившая имидж и выпустившая альбом Reputation.

В топ-10 также вошли Селин Дион (42 миллиона долларов), Дженнифер Лопес (38 миллионов), Долли Партон (37 миллионов), Рианна (36 миллионов), Бритни Спирс (34 миллиона) и Кэти Перри (33 миллиона). Завершает рейтинг Барбара Стрейзанд, за год заработавшая 30 миллионов долларов.

Ранее в ноябре журнал Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд, не достигших 30 лет. Первое место досталось канадскому певцу эфиопского происхождения The Weeknd с 92 миллионами долларов.

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