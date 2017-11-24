Культура

  • 118
    •  / 

Научная фантастика заставила читателей поглупеть

Научная фантастика заставила читателей поглупеть
Чтение научной фантастики ведет к ухудшению способности анализировать текст, понимать эмоции персонажей и сюжет.
Об этом свидетельствуют результаты исследования американских ученых Криса Галавера и Дэна Джонсона, опубликованного в журнале Scientific Study of Literature.

150 участников эксперимента должны были прочитать текст из тысячи слов. Половина испытуемых получили рассказ, в котором персонаж заходит в ресторан и общается с людьми после того, как в местной газете опубликовали его письмо, в котором он выступил с резкой критикой общества. Во второй, научно-фантастической версии декорации меняются — герой находится на космическом корабле, населенном, помимо людей, андроидами и инопланетянами. Если в первом тексте присутствовало слово «дверь», то в другом оно было заменено на «шлюзовую камеру». Сюжет рассказов при этом был одинаковым.

После прочтения респонденты должны были объяснить, сочувствовали ли они герою повествования и как много усилий они приложили, пытаясь понять эмоции персонажей.

Ученые предположили, что некоторые люди, анализировавшие второй текст, ожидали более легкую историю из-за предубеждений насчет научной фантастики: «Они считают, что такая история не заслуживает внимания и не требует вдумчивого чтения, поэтому просматривают ее не так внимательно».

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей24 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5981 грн
100 USD 2691.36 грн
100 EUR 3196.53 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи