Названы лучшие альбомы года
24 ноября 2017 г.
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24 ноября 2017 г.
В топ вошли 50 альбомов. На первом месте оказался диск Melodrama новозеландской певицы Лорд. На второй строчке — Visions Of A Life британской рок-группы Wolf Alice. Завершает первую тройку DAMN. американского хип-хоп-исполнителя Кендрика Ламара.
В первую десятку также попали пластинки таких артистов, как Father John Misty, LCD Soundsystem, J Hus, SZA, Лана Дель Рей, Уайли и Лиам Галлахер.
Завершает рейтинг альбом Drunk фанк-басиста Стивена Брунера, известного под псевдонимом Thundercat.
Ранее в ноябре издание NME составило список лучших обложек музыкальных альбомов XXI века. Лидером признали конверт пластинки Holy Fire британской группы Foals.
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