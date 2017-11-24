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Названы лучшие альбомы года

Названы лучшие альбомы года
Профильное издание NME составило список лучших музыкальных пластинок 2017 года.

В топ вошли 50 альбомов. На первом месте оказался диск Melodrama новозеландской певицы Лорд. На второй строчке — Visions Of A Life британской рок-группы Wolf Alice. Завершает первую тройку DAMN. американского хип-хоп-исполнителя Кендрика Ламара.

В первую десятку также попали пластинки таких артистов, как Father John Misty, LCD Soundsystem, J Hus, SZA, Лана Дель Рей, Уайли и Лиам Галлахер.

Завершает рейтинг альбом Drunk фанк-басиста Стивена Брунера, известного под псевдонимом Thundercat.

Ранее в ноябре издание NME составило список лучших обложек музыкальных альбомов XXI века. Лидером признали конверт пластинки Holy Fire британской группы Foals.

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