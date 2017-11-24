В Украине упрощена покупка иностранной валюты 24 ноября 2017 г. источник 0 0

В Украине еще упростили правила покупки валюты. Теперь от бизнеса больше не требуют аккредитивов при покупке доллара и евро под предоплату по импортным контрактам.

Обязательное требование о его покупке было введено Нацбанком еще в 2015 году для покупки купить на межбанке сумм свыше $500 тыс. Аккредитив подтверждал, что СКВ и правда идет на проплату по реальному контракту, и деньги не выводятся из страны по какой-то хитроумной схеме.



Но вот бизнес постоянно жаловался, что выкладывает за аккредитивы десятки тысяч долларов и лоббировал в НБУ смягчения этого требования. Не безрезультатно: сначала в 2016 г. планку по аккредитивному требованию повысили до $1 млн., а в апреле 2017-го и вовсе до пятимиллионных контрактов.



Полная отмена этого требования была в дорожной карте Нацбанка по либерализации правил для валютного рынка. И отказ от данного условия может говорить об отречении бизнеса от данной схемы по выводу капиталов. Какие механизмы он теперь будет эксплуатировать - скоро узнаем.