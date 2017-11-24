Харьков

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В Харькове будут реконструированы еще несколько трамвайных переездов

В Харькове будут реконструированы еще несколько трамвайных переездов
Работы по реконструкции трамвайных переездов продолжатся в Харькове в 2017-18 годах.
В начале декабря планируется восстановить всю схему движения трамваев по ул. Клочковской, кроме участка возле Московского проспекта, где необходимо заменить водопроводную трубу, но и этот участок откроют через две-три недели.

Сейчас заканчиваются работы в районе ул. Евгения Котляра и ул. Большой Панасовской. Евгений Водовозов рассказал, что переезды с улиц Клочковской и Большой Панасовской до Новоивановского моста реконструированы, завершаются работы и на самом мосту. Также завершается частичная перекладка рельсов по ул. Клочковской – на участке от Ивановского моста до супермаркета «Рост». Также в этом году продолжится реконструкция трамвайных переездов по ул. Котлова.

В планах на 2018 год – реконструкция переездов на перекрестке улиц Шевченко и Матюшенко, пр. Тракторостроителей и ул. Героев Труда, завершение работ на пересечении улиц Москалевской и Гольдберговской,  Гольдберговской и Рыбасовской. Планируется реконструировать переезды по всей ул. Евгения Котляра до ул. Полтавский Шлях, на ул. Большой Панасовской в сторону Благовещенского рынка, по Московскому проспекту – от пл. Конституции до пл. Восстания, сообщает пресс-служба горсовета.

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