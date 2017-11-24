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В Украине разыскивают 68 дезертиров

В Украине разыскивают 68 дезертиров
В Украине по статье Уголовного кодекса о дезертирстве в 2017 году разыскивается 68 человек.
«В 2017 году самовольно оставили военную службу, то есть находятся в розыске за дезертирство, 68 человек», - рассказал заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Роман Козьяков.

Он уточнил, что это касается дезертирства как из зоны АТО, так и со срочной военной службы.

В соответствии со статьей 408 Уголовного кодекса, дезертирство наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет, дезертирство с оружием или по предварительному сговору группой лиц наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, а если оно совершено в условиях военного состояния или в боевой обстановке, — от пяти до двенадцати лет.

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