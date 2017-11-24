В Украине разыскивают 68 дезертиров 24 ноября 2017 г. источник 0 0

В Украине по статье Уголовного кодекса о дезертирстве в 2017 году разыскивается 68 человек.

«В 2017 году самовольно оставили военную службу, то есть находятся в розыске за дезертирство, 68 человек», - рассказал заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Роман Козьяков.



Он уточнил, что это касается дезертирства как из зоны АТО, так и со срочной военной службы.



В соответствии со статьей 408 Уголовного кодекса, дезертирство наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет, дезертирство с оружием или по предварительному сговору группой лиц наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, а если оно совершено в условиях военного состояния или в боевой обстановке, — от пяти до двенадцати лет.