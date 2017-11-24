Украина

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Водительские права в Украине будут выдавать по новым правилам

Водительские права в Украине будут выдавать по новым правилам
В Украине первые водительские права теперь будут выдавать на два года.
По истечении этого срока временное удостоверение можно будет поменять на постоянное при условии совершения не более двух нарушений на дороге. Такое решение №885 принял Кабмин 10 ноября.

В Кабмине также акцентировали внимание, что начинающим водителям запрещено превышать скорость в 70 км/ч.

Выданным впервые удостоверением водителя является документ, полученный после теоретического и практического экзаменов в сервисном центре Министерства внутренних дел.

Обмен первого водительского удостоверения после окончания срока его действия будет производится без сдачи экзаменов при условии совершения не более двух  административных правонарушений в сфере дорожного движения.

Если же начинающий водитель в течение двух лет со дня выдачи первого водительского удостоверения совершит три и более правонарушения , то обменять документ на постоянный можно будет только со сдачей теоретического и практического экзаменов.

Возвращение водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и лишенным права на управление транспортными средствами, не осуществляется. Возобновление права на управление транспортными средствами в таком случае осуществляется путем получения нового водительского удостоверения, которое считается выданным впервые после прохождения внеочередного медицинского осмотра, подготовки в соответствии с планами и программами и после сдачи экзаменов.

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