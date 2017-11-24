О чем Петр Порошенко говорил с Ангелой Меркель 24 ноября 2017 г. источник 0 0

Президент Петр Порошенко на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель договорились принять максимальные усилия для скорейшего освобождения украинских заложников в Донбассе и политических заключенных, незаконно содержащихся в РФ и оккупированном Крыму, а также обсудили ситуацию в Луганске и размещение миротворцев ООН.

"Были скоординированы дальнейшие шаги с целью продвижения инициативы о размещении миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы", - отмечается в сообщениисообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко у себя в Facebook.



По информации пресс-службы президента, стороны обсудили опасное развитие ситуации в Донбассе, спровоцированное нарушением режима прекращения огня российскими боевиками, включая случаи обстрелов гражданских объектов, а также ситуацию в оккупированном Луганске.



Порошенко подчеркнул, что продолжающаяся российская агрессия в Донбассе и существенное ухудшение ситуации в оккупированном Крыму требует продолжения действия секторальных и экономических санкций против России.



Обсуждался также ориентировочный график контактов в нормандском формате.



Порошенко провел встречу Меркель в рамках рабочего визита в Брюссель.