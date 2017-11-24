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В результате теракта в Египте погибли не менее 235 человек

В результате теракта в Египте погибли не менее 235 человек
В египетском городе Бор-ай-Абд, на севере Синайского полуострова боевики напали на мечеть. По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 235 человек, более 125 ранены.
Как информирует Reuters со ссылкой на государственные СМИ, о состоянии пострадавших пока информация не поступает.

Нападение было совершено во время вечерней пятничной молитвы. Террористы сначала устроили взрыв в мечети, а затем, заблокировав площадь возле мечети внедорожниками, открыли огонь по людям, которые пытались покинуть здание.

Bloomberg со ссылкой на чиновника, который попросил не называть его имени, сообщает, что местные взяли в руки оружие, чтобы помешать нападавшим, однако те скрылись, когда на место прибыли силы безопасности.

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси собрал заседание комитета безопасности в связи с нападением на мечеть. В связи с терактом министерство внутренних дел Египта объявило о введении чрезвычайного положения в Каире. Силовым структурам дано распоряжение взять под охрану все государственные и общественно значимые учреждения.

Власти Египта объявили трехдневный общенациональный траур по жертвам террористической атаки.

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