В результате теракта в Египте погибли не менее 235 человек 24 ноября 2017 г. источник 0 0

В египетском городе Бор-ай-Абд, на севере Синайского полуострова боевики напали на мечеть. По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 235 человек, более 125 ранены.

Как информирует Reuters со ссылкой на государственные СМИ, о состоянии пострадавших пока информация не поступает.



Нападение было совершено во время вечерней пятничной молитвы. Террористы сначала устроили взрыв в мечети, а затем, заблокировав площадь возле мечети внедорожниками, открыли огонь по людям, которые пытались покинуть здание.



Bloomberg со ссылкой на чиновника, который попросил не называть его имени, сообщает, что местные взяли в руки оружие, чтобы помешать нападавшим, однако те скрылись, когда на место прибыли силы безопасности.



Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси собрал заседание комитета безопасности в связи с нападением на мечеть. В связи с терактом министерство внутренних дел Египта объявило о введении чрезвычайного положения в Каире. Силовым структурам дано распоряжение взять под охрану все государственные и общественно значимые учреждения.



Власти Египта объявили трехдневный общенациональный траур по жертвам террористической атаки.