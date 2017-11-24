Погода в Харькове на выходных 24 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Скользко будет на дорогах Харькова и области в ближайшие выходные.

25 ноября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/сек. Температура по области: ночью 4–9º мороза, днем – от 3º мороза до 2º тепла; по городу ночью 4–6º мороза, днем – от 3º мороза до 2º тепла нуля.



26 ноября: пасмурно с прояснениями, ночью мокрый снег, слабое налипание. Днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5–10 м/сек. Температура ночью 0–5º мороза, днем – от 3º мороза до 2º тепла.



27 ноября: переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5–10 м/сек. Температура ночью 2-7º мороза, днем – от 3º мороза до 2º тепла.