Харьков

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Погода в Харькове на выходных

Погода в Харькове на выходных
Скользко будет на дорогах Харькова и области в ближайшие выходные.
25 ноября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/сек. Температура по области: ночью 4–9º мороза, днем – от 3º мороза до 2º тепла; по городу ночью 4–6º мороза, днем – от 3º мороза до 2º тепла нуля.

26 ноября: пасмурно с прояснениями, ночью мокрый снег, слабое налипание. Днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5–10 м/сек. Температура ночью 0–5º мороза, днем – от 3º мороза до 2º тепла.

27 ноября: переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5–10 м/сек. Температура ночью 2-7º мороза, днем – от 3º мороза до 2º тепла.

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