Харьковский метрополитен вынуждает пассажиров покупать карточки

Антимонопольщики пришли к выводу, что метрополитен злоупотребляет монопольным положением, и обязали предприятие прекратить нарушение.
Как сообщили «Вечернему Харькову»
в Харьковском областном территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины, поводом для вмешательства АМК в деятельность харьковского метрополитена стало заявление пассажира, который пожаловался на то, что КП «Харьковский метрополитен» навязывает пассажирам приобретение бесконтактных электронных карт для проезда в подземке. Это происходит при отсутствии купюр достоинством пять гривен и меньше.
По словам заявителя, часто случается так, что у пассажира нет в наличии одной, двух или пяти гривен. А за десятку, двадцатку, не говоря уж о пятидесятигривенной купюре, талончик для проезда в метро не купишь – автомат по выдаче билетов их не принимает. При этом разменять деньги негде. В результате пассажир просто вынужден приобретать бесконтактную электронную карту для проезда в метрополитене стоимостью 20 гривен, из которых 18 гривен – цена самой карточки, в две гривны – пополнение.
Рассмотрев заявление пассажира, Харьковское областное территориальное отделение АМКУ пришло к выводу: своими действиями КП «Харьковский метрополитен» действительно устанавливает такие условия проезда в метро, которые заставляют приобретать бесконтактные электронные карты.
— Такие действия имеют признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренной п.1 ч. 2 ст. 13, п. 2 ст. 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» в виде злоупотребления монопольным положением на рынке путем установления таких условий реализации товара, которые невозможно было бы установить при условии значительной конкуренции на рынке перевозки пассажиров подземным электрическим транспортом в Харьковском метрополитене, — отмечают в областном АМК. – Кроме того, отделением исследуется вопрос относительно экономической обоснованности стоимости бесконтактных электронных карт, установленной КП «Харьковский метрополитен».
В итоге 31 октября 2017 года отделение АМК направило в КП «Харьковский метрополитен» обязательные для рассмотрения рекомендации относительно прекращения признаков нарушения, а также устранения причин его возникновения. Об их выполнении предприятие должно сообщить в областное отделение АМК в месячный срок со дня их получения.
— В случае неисполнения КП «Харьковский метрополитен» рекомендаций административной коллегии отделения от 31.10.2017 № 98-рк/к к предприятию будут применены меры, предусмотренные ст. 48 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», — уточнили в областном теротделении АМКУ.
Согласно этой статье, вопрос снова рассматривается Антимонопольным комитетом в рамках дела, если нарушения доказаны и признаны – тогда уже накладывается штраф по ст. 52 ЗУ «О защите экономической конкуренции».
Между тем обращение антимонопольщиков харьковская подземка без внимания не оставила.
— Метрополитен на рекомендации антимонопольного комитета отреагировал – в территориальное отделение предприятием был направлен ответ, в котором КП «Харьковский метрополитен» просит продлить срок предоставления информации по выполнению рекомендаций, — сообщили в областном отделении АМК.
Напомним, в начале октября заместитель харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов, комментируя ситуацию, когда в харьковской подземке перестали принимать даже пятигривенные купюры, пообещал, что во второй половине октября в метрополитене появятся первые аппараты по продаже билетов, которые будут принимать все купюры, вплоть до 500 грн, и выдавать сдачу бумажными деньгами.
— Сначала терминалы установят на наиболее оживленных станциях, а до 1 декабря они будут стоять во всех 47 вестибюлях метрополитена. Действующие автоматы также будут работать, — заверил чиновник. — Кроме того, в начале следующего года в метро появится возможность оплатить проезд с помощью банковской карты.
На дворе 25 ноября, а обещанных изменений харьковчане пока не заметили. Судя по всему, в мэрии намерены решить проблему по-другому: с 1 декабря оплатить проезд в трамваях и троллейбусах можно будет с помощью единого электронного билета е-ticket, а с 1 января 2018 года – и в харьковском метрополитене. С момента запуска единого электронного билета прежняя карта для оплаты проезда в метро действовать не будет, поскольку вся система будет новой. Если на карте останутся средства, необходимо будет обратиться в метрополитен, и их вернут.
По информации пресс-службы горсовета, приобрести карту можно будет в последних числах ноября, перед запуском системы. Стоимость карты – 30 грн с учетом одной зарезервированной поездки (либо в наземном транспорте, либо в метро). Если владелец карты захочет ее вернуть, стоимость карты с вычетом этой одной поездки будет ему возвращена. Также через терминалы можно будет пополнить электронный билет на сумму до 500 грн. В метро терминалы будут выдавать сдачу. На остановках, в целях безопасности, от такой практики отказались. Всего по Харькову установят не менее 320 наземных терминалов и более 250 — в метрополитене.