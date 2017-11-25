25 ноября Украина чтит память жертв Голодомора

Траурные мероприятия традиционно проходят также в 32 странах мира, отмечает пресс-служба Института национальной памяти.Как известно, в 1917-1921 украинцы возродили свою государственность. Украинская революция не только вернула нашу родину на карту мира. Новое государство задекларировало демократический строй и соблюдение основных прав и свобод человека. С первых дней Украинская Народная Республика противостояла российской информационной и военной агрессии. Впрочем, война большевиков против Украины не завершилась с падением государственности. Уже через десятилетия большевики нанесли окончательный (по их мнению) удар по оккупированной Украине. В Институте национальной памяти объясняют: насильственное изъятие продовольствия, блокада сел и целых районов, запрет выезда за пределы охваченной голодом Украины, репрессии – все это должно было уничтожить украинское стремление к независимости и самих украинцев.– Голодомор – это месть за свободу. Украинцев наказывали смертью за обретенную независимость от империй. Геноцид уничтожил ключевые свободы: миллионы лишены жизни, в страну возвращено рабство – крестьянам ограничили передвижение и отобрали паспорта, колхозы применяли принудительный труд, люди не могли надеяться на неприкосновенность жилища, не имели свободы религии, их ограничили в культурных правах. Но режим не сумел достичь главного – Украину не сломали! И свою независимость мы смогли подтвердить уже в 1991 году, – говорит историк, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.– История Голодомора – это трагедия, но история Украины – не трагедия. Несмотря на миллионы убитых во время войны Сталина против Украины, ваша страна есть на карте мира, – сказала, в частности, всемирно известная историк, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эплбаум во время выступления на благотворительном вечере в Киево-Могилянской академии накануне.