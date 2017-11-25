Оппозиция требует увеличить прожиточный минимум 25 ноября 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул выступил резко против принятого Радой проекта госбюджета.

«Власть продавила в первом чтении позорное голосование за очередной госбюджет нищеты!» – написал он на своей странице в Facebook.



Александр Вилкул назвал главные приоритеты «Оппозиционного блока», которые партия включила в альтернативный вариант госбюджета, разработанный и поданный парламентариями в Верховную Раду.



– Наше требование: в два раза снизить тарифы. За год инфляция превысила 16%, цены выросли в разы, а прожиточный минимум «увеличивают» всего на 16 грн – до 1 700 грн?! – возмущен оппозиционер. – Наше требование: прожиточный минимум – 3200 грн, минимальная пенсия – 3500 грн (власть предлагает 1 373), минимальная зарплата – 5000 грн (власть предлагает 3 723).



Он отметил, что деньги на это могут быть получены с работающей экономики и оптимизации неоправданно раздутого финансирования чиновников и силовиков.