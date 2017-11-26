Как снять симптомы простуды

Стоит немного перемерзнуть, тут же начинаю заболевать: то насморк, то горло, то кашель. Но цены на лекарства шокируют. Хотелось бы знать, можно ли самой приготовить отвары от сезонных болезней? Ольга
От простуды спасет чесночно-лимонный коктейль
Для начала главное – не дать шанса простуде вцепиться в организм, поэтому если вы перемерзли, харьковский фитотерапевт Юрий Набока рекомендует сразу же, как только попадете домой, готовить спасительный напиток.
— Одну столовую ложку перечной мяты залейте стаканом кипятка и поставьте на медленный огонь на 3-5 минут. Процедите, положите чайную ложку меда. Во вторую чашку мелко нарежьте зубчик чеснока, выжмите ¼ часть лимона, влейте в мятный отвар с медом, перемешайте. Пейте теплым. После такого напитка простуда не страшна, — уверяет Юрий Набока.
Если крутит в носу, стоит подышать чесночным дымком
Если спастись от простуды не удалось, придется применить от сезонной хвори другую «фито-артиллерию».
— Если вы начинаете чихать, чувствуете, что начнется насморк, возьмите чеснок с длинным стеблем, подожгите и вдыхайте дымок одной и другой ноздрями, — говорит Юрий Набока. – Если и после этого состояние не улучшилось, появились дискомфорт в горле и начинается кашель, нужно очень часто полоскать горло – например, водой с лимоном или липовым отваром. Ива очень целебна. Чай из веток ивы можно пить или полоскать им горло и нос.
Если болезнь взялась за организм всерьез, фитотерапевт рекомендует сварить грог. Для этого корицу на кончике ножа и одну гвоздику (пряность) нужно залить стаканом воды и хорошо прокипятить. Добавить пол-лимона, при желании столовую ложку сахара. Такой грог можно пить в течение дня.
Если допекает температура
В качестве потогонного снадобья поможет малина, причем можно использовать и ее ягоды, и листья, говорит Юрий Набока Например, 2 столовые ложки измельченных листьев нужно залить 1 стаканом кипятка и настоять полчаса. По другому рецепту, 2 столовые ложки высушенных ягод залить одним стаканом кипятка, настоять 15-20 минут, процедить. Пить теплым по 2-3 стакана в день.
Кроме того, при температуре Юрий Маратович советует пить чаи из калины и брусники. Особенно хороша брусника, считает фитотерапевт: эта ягода имеет сильное бактерицидное действие. Юрий Набока предлагает и очень необычные средства борьбы с повышенной температурой. Например, растереть с солью чеснок и смазать этой смесью подошвы ног.
Лекарства бывают вкусными и луковыми
Для снятия симптомов гриппа Юрий Набока рекомендует приготовить лекарство из ягод и меда.
— Взять по одной столовой ложке меда, плодов шиповника и ягод смородины, залить 1 стаканом кипятка, укутать сосуд с напитком во что-то теплое на 20-30 минут. Пить по полстакана 4 раза в день, — советует Юрий Набока. – При простуде можно приготовить лекарство из липы и малины (1:2) залить стаканом кипятка, укутать, настоять час, процедить. Пить по полстакана в день.
Кроме того, можно сделать и лекарство из морковки. Для этого сок моркови нужно смешать с молоком и медом в пропорции 2:1:1. Правда, этим морковным лекарством придется лакомиться очень часто – по 1 столовой лодке через каждый час 10-15 раз в день.
Симптомы гриппа облегчит и луковый домашний препарат. Для его производства лук нужно натереть на терке и залить 0,5 л горячего молока. Поставить в теплое место и настоять. Вечером перед сном выпить одну половину, утром натощак – вторую часть напитка. Смягчить гриппозные тяготы поможет и лекарство из девясила. Специалист советует одну чайную ложку измельченного корня этого растения залить стаканом воды, полчаса прокипятить на слабом огне, процедить. Пить по столовой ложке через каждый час в течение дня.
Если донимает кашель, с этой проблемой поможет справиться овес в компании с чесноком.
— 1 стакан зерен овса и измельченную головку чеснока залить 2 литрами молока, томить 2 часа в духовке, — процедить, — рекомендует Юрий Набока. – Принимать в горячем виде по стакану перед сном. Этот отвар имеет хорошее отхаркивающее действие.