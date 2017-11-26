Как снять симптомы простуды 26 ноября 2017 г. автор: Марина Ефанова 0 0

Стоит немного перемерзнуть, тут же начинаю заболевать: то насморк, то горло, то кашель. Но цены на лекарства шокируют. Хотелось бы знать, можно ли самой приготовить отвары от сезонных болезней?

Ольга