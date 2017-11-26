Из чего изготавливается настоящий кефир 26 ноября 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Кефир и другие кисломолочные напитки являются полезными диетическими продуктами. Они хорошо усваиваются организмом, способствуют пищеварению и регулируют микрофлору кишечника.