В «ЛандауЦентре» демонстрируют компьютерные раритеты

В учебном центре «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина на этой неделе открылась необычная выставка.

Кстати

Учебный центр «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина создан в январе 2014 года при активной поддержке Ассоциации выпускников, преподавателей и друзей ХНУ. На сегодняшний день это первый и единственный в Украине приуниверситетский центр интерактивной науки.

До 3 декабря посетители смогут познакомиться с уникальными экспонатами, представляющими программу «Особенности компьютерной техники 1980-х годов», старыми игровыми приставками и другими компьютерными диковинками.Выставка стала возможной благодаря сотрудничеству с недавно открытым, но уже достаточно известным в Харькове музеем – Software and Computer Museum. В экспозиции, которая ежедневно работает на втором этаже «ЛЦ», представлено много любопытного. Безусловно, коллекция заинтересует в первую очередь тех, кто еще лет 20 назад не представлял себе жизни без любимой игровой приставки или самого примитивного, но очень дорогого сердцу компьютера. Например, Sega CD II – дополнение к игровой приставке Sega Mega Drive от компании Sega. Это дополнение было выпущено в Европе, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Северной Америке. Устройство улучшало возможности Mega Drive и добавляло еще ряд важных нюансов – скажем, проигрывать игры, записанные на компакт-диске, слушать аудиодиски и запускать диски формата CD+G. Дополнение разрабатывалось втайне для того, чтобы впоследствии конкурировать с системой TurboGrafx-16 в Японии. Целая детективная история!Или, допустим, арифметико-логическое устройство «Робик», которое, кстати говоря, производилось на НПО «Ротор» (г. Черкассы) где-то с конца 1980-х – начала 1990-х годов. В «Робике» не было встроенной памяти, поэтому, чтобы сохранить созданную на устройстве программу, ее нужно было записать… на аудиокассету. (Многие наверняка уже и не знают, что такое аудиокассета!) Мало того, эти программки записывались часто просто в тетрадку, и каждый раз, включая «Робик», надо было заново вбивать весь код с нуля.Также на полке можно увидеть домашний компьютер Commodore 64 с 64 Кб оперативной памяти. История гласит, что за все время выпуска этого компьютера было продано более 15 миллионов экземпляров. Согласно Книге рекордов Гиннесса, Commodore 64 стал лидером продаж среди всех существующих моделей компьютеров.Это, конечно, далеко не все экспонаты, представленные на выставке Software and Computer Museum. Чтобы ознакомиться со всей коллекцией, нужно не меньше часа на просмотр и, пожалуй, столько же, чтобы вспомнить лучшие минуты молодости, когда ты мог вот так просто просидеть всю ночь за игрой на любимой приставке, а затем еще день… И не нужно бежать на роботу. Только ты и твой герой, который обязательно, пусть и в другой реальности, будет победителем!