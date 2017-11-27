Экономика

  • 97
    •  / 

Грозит ли харьковчанам дефицит мяса

фото: Юрий Осадчий

Грозит ли харьковчанам дефицит мяса
Грозит ли харьковчанам дефицит мяса Почему, несмотря на обещания правительства снизить цены, мясо на харьковских прилавках продолжает дорожать и не грозит ли харьковчанам дефицит говядины и свинины?
С этими вопросами «Вечерний Харьков» обратился к специалистам.

В мясном отделе одного из харьковских супермаркетов многолюдно. Однако народ отовариваться не спешит – многие присматриваются, прицениваются, охают и сетуют на высокие цены.

— Гройсман, слышал, обещал цену на мясо снизить, да, видно, не получилось. Ну что пенсионеру можно по такой цене купить? — жалуется Павел Сергеевич и отправляется в «птичий» отдел за суповым набором.

— Когда уже мясо дорожать перестанет? – задает риторический вопрос кассир Антонина. – Зарплату добавили – и все равно не хватает, чтобы хотя бы раз в месяц себя настоящей мясной котлетой побаловать. А ведь к Новому году цена еще подскочит.

— А что вы хотите, — вдруг взрывается молчаливо слушавшая претензии продавец. – Коров и свиней в области повырезали, мясо в дефиците. Вот цена на него и растет. А вырастить скотину во сколько обходится? Я сама из деревни – знаю. И корма, и лекарства… А вам все подешевле подавай. Не будет уже дешевле, кто бы что ни обещал…

Начальник отдела животноводства и селекционно-племенной работы управления производства сельскохозяйственной продукции Департамента агропромышленного развития ХОГА Александр Масюк подтверждает: поголовье свиней и крупного рогатого скота на Харьковщине действительно сократилось. Почему хозяйства избавляются от животных и как это сказывается на цене мяса?

Свиньи возвращаются


Комбинат «Слобожанский» — крупнейшее предприятие в Украине по выращиванию свиней – полностью меняет поголовье и, естественно, на какое-то время прекратил свою деятельность, пояснил ситуацию Александр Масюк.

— Поэтому, учитывая его удельный вес в области, который составляет 70%, – конечно же, не стало поголовья. Но сейчас он начал потихоньку восстанавливаться. В следующем году восстановится полностью и заработает в полную силу. Объемы производства свинины будут вдвое больше, чем в нынешнем году, — обнадеживает Александр Владимирович. – Дело в том, что нельзя на одном и том же месте годами разводить животных – со временем это приведет к сумасшедшему падежу из-за санитарных условий. Поэтому поголовье нужно периодически менять, обновлять, проводить санацию и так далее. А когда в области единственный крупный комплекс, имеющий больше половины удельного веса, временно приостанавливает работу – показатели сразу сыпятся. При наличии таких крупных комплексов – это вполне нормальная волна, которая идет вверх – вниз.

Кроме того, по словам чиновника, из-за чумы свиней предприятия избавляются от  этого вида деятельности, дабы не понести убытки.

— Таким образом, поголовье существенно сократилось, производство свинины уменьшилось – соответственно, и цена сильно выросла, — говорит Александр Масюк.

Говядина подтягивается к свинине


А вот с крупным рогатым скотом ситуация обратная, утверждает Александр Масюк.

— Из-за того что поголовье КРС сократилось – производство говядины как раз выросло. Поскольку скот вырезают и пускают на мясо, — пояснил он.

По словам чиновника, предприятия, не желающие заниматься крупным рогатым скотом, просто ликвидировали отрасль.

— Почему? Это же собственники – они в объяснения не пускаются, — говорит он. — Тем более что это были молочные предприятия, а молочная отрасль у нас абсолютно прибыльная все эти годы. Даже в сложный 2016 год она была прибыльной, и в 2017 году она будет прибыльной. То есть кто хочет развиваться, кто вкладывает деньги в производство, в подготовку своих специалистов, а не просто высасывает из отрасли последние соки — тот получает очень высокие результаты наравне с европейскими и израильскими. И на Харьковщине есть такие предприятия – у них даже мысли не возникает все бросить.

Александр Масюк поясняет: говядина в Харьковской области представлена в основном побочной продукцией — когда забивают на мясо молочный скот, который уже отработал свой век. А специализированных предприятий по производству говядины в области всего три. Они, кстати, продолжают работать.

— В США, например, специализированных предприятий по производству говядины процентов 80, если не больше, а остальные – молочные. У нас же наоборот. То есть у нас ориентироваться на производство говядины, вязать его с поголовьем – это даже некорректно, — говорит он.

Но поскольку сейчас на убой реализуется больше скота — то, по сути дела, это как-то должно и на цене говядины соответствующим образом отразиться. Но при этом стоимость мяса «буренок» продолжает расти.

— Действительно, здесь законы экономики работают немножко некорректно, — соглашается Александр Масюк. – Однако объяснение этому есть. Дело в том, что говядина всегда дороже свинины, не может быть такого, чтобы говядина стоила 50 гривен, а свинина 150. И поскольку свинина существенно подорожала, то к ней подтягивается и цена на говядину. Кроме того, на фоне всеобщего дефицита мяса оно растет в цене. Потому что мясной баланс у нас общий. К тому же и себестоимость производства мяса растет, что тоже ведет к его подорожанию.

Молока больше – цены выше


Таким образом, основное направление КРС на Харьковщине – это молочное. И с каждым годом, по словам Александра Масюка, объемы производства молока растут за счет современных технологий, современного подхода к ведению производственной деятельности, кормления животных и т. д.

— Рентабельность некоторых наших хозяйств по производству молока даже выше, чем в Европе. Европейцам просто расти уже некуда – и они работают на минимальных показателях уровня рентабельности. А нам есть куда развиваться, — говорит он. — И многие собственники, которые действительно хотят получать прибыль и кормить свою страну качественной продукцией, – абсолютно нормально развиваются и получают  в конце года очень хорошую рентабельность.

И снова вопрос: если объемы молока выросли, то почему же  цена на него продолжает расти?

— Да потому что растет себестоимость. Это все завязано на электроэнергии, на энергоносителях, на топливе, поскольку корма производят с помощью полевых машин. И цены на ветеринарные препараты растут. Опять же зарплаты у работников АПК увеличиваются — даже официальная статистика это показывает, — поясняет чиновник.

Да и спрос на молочные продукты, по его словам, несмотря на увеличившееся предложение, не падает.

— Если бы не было спроса – и предложения такого не было бы. А оно сумасшедшее – стоит посмотреть на полки в супермаркетах. Ведь нереализованные партии товаров не выбрасывают – значит покупатели их разбирают, — уверен Александр Масюк. — И хорошо что импортную продукцию вытесняет местная – опять же из-за скачка курса валют. Это послужило своеобразной поддержкой отечественного товаропроизводителя. Поэтому у нас украинской продукции – кстати, очень даже неплохого качества – намного больше стало. И это замечательно.

Чего ждать от яиц к Новому году?


А вот производство курятины и яиц на Харьковщине выросло.

— Наша самая крупная птицефабрика в Харьковском районе, остановившаяся два года назад, в этом году запустилась. Работает она далеко не на полную мощность, но этого достаточно, чтобы производство яиц выросло почти в полтора раза, — рассказывает Александр Масюк.

Правда, спрогнозировать стоимость яиц к Новому году чиновник не берется.

— Дело в том, что из-за неравномерного спроса бывает такое, что огромное количество яиц остается на складах. И сколько их там — никто, кроме самих собственников, не знает. И когда они эти яйца выбрасывают на рынок – естественно, они дешевеет, что идет в убыток производителю. А реализовывать нужно, чтобы не испортились, — говорит Александр Маслюк. — Плюс огромное количество яиц, привезенных в наш регион из Киевской области. Все-таки, наверное, цены диктуются монополистом и взаимосвязаны на всех предприятиях. Так что спрогнозировать сложно — особой логики здесь нет... Если бы излишки можно было бы в любой момент продать за границу – тогда был бы стабильный рост производства и цена бы как-то держалась, — говорит он. — Но, к сожалению, наша продукция еще не достигла европейского уровня, чтобы мы могли продавать ее по высокой цене. Вот эти ценовые скачки и происходят в зависимости от того, продали или нет, сколько осталось и так далее.

Нужна государственная поддержка


Можно ли возродить поголовье КРС в регионе? Да и вообще — нужно ли это Харьковской области?

— Я никогда не привязываюсь к так называемым хвостам. Я считаю, что если существует положительная динамика продуктивности, то это интенсификация производства. Нужны ли нам лишние хвосты? Вообще-то, Харьковская область сама себя на 100% не обеспечивает ни молоком, ни мясом – так что это было бы желательно. Но есть ли заинтересованные люди, которые хотят с нуля заниматься животноводством?

По словам чиновника, это очень сложная отрасль. Здесь очень многое зависит от погодных условий (потому что корма в основном растительного происхождения), которыми человек  еще не научился управлять.

— Это сумасшедший форс-мажор, — признает Александр Маслюк. — Будет ли кто-то с нуля идти на эти риски – вот в чем вопрос. А те, кто на сегодняшний день уже занят в животноводстве, – в области есть такие предприятия — они расширяются, строят комплексы. И это замечательно.

Чтобы развивать производство КРС – нужны более сильные государственные стимулы, считает Александр Масюк.

— Сейчас они возвращаются, и профильное министерство планирует расширять их спектр. В этом году уже работает одна программа поддержки товаропроизводителей, в следующем планируется запустить еще две. Деньги на следующий год тоже уже заложены в бюджет – более крупные суммы, чем в нынешнем. Поэтому поддержка будет. Пока, правда, не всем отраслям, но, по крайней мере, начало уже положено, — рассказывает чиновник. — Но как эти программы пойдут в работу? Предприятия снова должны поверить государству. Ведь четыре-пять лет назад люди получили дотации, а потом их замучили сплошными проверками. Поэтому просто никто не хочет связываться. Но сейчас вроде как должны нивелироваться эти факты, которые влияли на отказ от государственной помощи. Что будет дальше – посмотрим…

Языком цифр


По данным облстата, на 1 ноября 2017 года во всех категориях хозяйств области поголовье крупного рогатого скота составило 196,5 тыс голов (в том числе коров – 89,3 тыс), свиней – 164,6 тыс голов, овец и коз – 78,8 тыс, домашней птицы – 8,2 млн голов. По сравнению с таким же периодом прошлого года количество домашней птицы увеличилось на 360,9 тыс голов (4,6%), поголовье овец и коз – на 0,1 тыс голов (на 0,1%); поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 9 тыс голов (на 4,4%, в том числе коров на 2,4%), свиней – на 107,2 тыс голов (на 39,4%).

За десять месяцев текущего года сельскими хозяйствами Харьковщины было произведено 94,4 тыс тонн мяса, 456,2 тыс тон молока, 476,7 млн штук яиц. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года производство яиц увеличилось на 33,2 млн шт (7,5%), молока – на 2,3 тыс тонн (0,5%). Производство мяса (в живой массе) уменьшилось на 10,7 тыс тонн (на 10,2%).

По информации генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, с начала года сало подорожало на 67%, свинина – на 37%, говядина и курятина – на 27%. За десять месяцев этого года свинина и сало прибавили в цене по 27 грн за килограмм, говядина – 24 грн, тушка куриная – 11 грн.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей27 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3196.53 грн
10 RUB 4.5981 грн
100 USD 2691.36 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи