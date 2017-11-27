Грозит ли харьковчанам дефицит мяса

С этими вопросами «Вечерний Харьков»
обратился к специалистам.
В мясном отделе одного из харьковских супермаркетов многолюдно. Однако народ отовариваться не спешит – многие присматриваются, прицениваются, охают и сетуют на высокие цены.
— Гройсман, слышал, обещал цену на мясо снизить, да, видно, не получилось. Ну что пенсионеру можно по такой цене купить? — жалуется Павел Сергеевич и отправляется в «птичий» отдел за суповым набором.
— Когда уже мясо дорожать перестанет? – задает риторический вопрос кассир Антонина. – Зарплату добавили – и все равно не хватает, чтобы хотя бы раз в месяц себя настоящей мясной котлетой побаловать. А ведь к Новому году цена еще подскочит.
— А что вы хотите, — вдруг взрывается молчаливо слушавшая претензии продавец. – Коров и свиней в области повырезали, мясо в дефиците. Вот цена на него и растет. А вырастить скотину во сколько обходится? Я сама из деревни – знаю. И корма, и лекарства… А вам все подешевле подавай. Не будет уже дешевле, кто бы что ни обещал…
Начальник отдела животноводства и селекционно-племенной работы управления производства сельскохозяйственной продукции Департамента агропромышленного развития ХОГА Александр Масюк подтверждает: поголовье свиней и крупного рогатого скота на Харьковщине действительно сократилось. Почему хозяйства избавляются от животных и как это сказывается на цене мяса?
Свиньи возвращаются
Комбинат «Слобожанский» — крупнейшее предприятие в Украине по выращиванию свиней – полностью меняет поголовье и, естественно, на какое-то время прекратил свою деятельность, пояснил ситуацию Александр Масюк.
— Поэтому, учитывая его удельный вес в области, который составляет 70%, – конечно же, не стало поголовья. Но сейчас он начал потихоньку восстанавливаться. В следующем году восстановится полностью и заработает в полную силу. Объемы производства свинины будут вдвое больше, чем в нынешнем году, — обнадеживает Александр Владимирович. – Дело в том, что нельзя на одном и том же месте годами разводить животных – со временем это приведет к сумасшедшему падежу из-за санитарных условий. Поэтому поголовье нужно периодически менять, обновлять, проводить санацию и так далее. А когда в области единственный крупный комплекс, имеющий больше половины удельного веса, временно приостанавливает работу – показатели сразу сыпятся. При наличии таких крупных комплексов – это вполне нормальная волна, которая идет вверх – вниз.
Кроме того, по словам чиновника, из-за чумы свиней предприятия избавляются от этого вида деятельности, дабы не понести убытки.
— Таким образом, поголовье существенно сократилось, производство свинины уменьшилось – соответственно, и цена сильно выросла, — говорит Александр Масюк.
Говядина подтягивается к свинине
А вот с крупным рогатым скотом ситуация обратная, утверждает Александр Масюк.
— Из-за того что поголовье КРС сократилось – производство говядины как раз выросло. Поскольку скот вырезают и пускают на мясо, — пояснил он.
По словам чиновника, предприятия, не желающие заниматься крупным рогатым скотом, просто ликвидировали отрасль.
— Почему? Это же собственники – они в объяснения не пускаются, — говорит он. — Тем более что это были молочные предприятия, а молочная отрасль у нас абсолютно прибыльная все эти годы. Даже в сложный 2016 год она была прибыльной, и в 2017 году она будет прибыльной. То есть кто хочет развиваться, кто вкладывает деньги в производство, в подготовку своих специалистов, а не просто высасывает из отрасли последние соки — тот получает очень высокие результаты наравне с европейскими и израильскими. И на Харьковщине есть такие предприятия – у них даже мысли не возникает все бросить.
Александр Масюк поясняет: говядина в Харьковской области представлена в основном побочной продукцией — когда забивают на мясо молочный скот, который уже отработал свой век. А специализированных предприятий по производству говядины в области всего три. Они, кстати, продолжают работать.
— В США, например, специализированных предприятий по производству говядины процентов 80, если не больше, а остальные – молочные. У нас же наоборот. То есть у нас ориентироваться на производство говядины, вязать его с поголовьем – это даже некорректно, — говорит он.
Но поскольку сейчас на убой реализуется больше скота — то, по сути дела, это как-то должно и на цене говядины соответствующим образом отразиться. Но при этом стоимость мяса «буренок» продолжает расти.
— Действительно, здесь законы экономики работают немножко некорректно, — соглашается Александр Масюк. – Однако объяснение этому есть. Дело в том, что говядина всегда дороже свинины, не может быть такого, чтобы говядина стоила 50 гривен, а свинина 150. И поскольку свинина существенно подорожала, то к ней подтягивается и цена на говядину. Кроме того, на фоне всеобщего дефицита мяса оно растет в цене. Потому что мясной баланс у нас общий. К тому же и себестоимость производства мяса растет, что тоже ведет к его подорожанию.
Молока больше – цены выше
Таким образом, основное направление КРС на Харьковщине – это молочное. И с каждым годом, по словам Александра Масюка, объемы производства молока растут за счет современных технологий, современного подхода к ведению производственной деятельности, кормления животных и т. д.
— Рентабельность некоторых наших хозяйств по производству молока даже выше, чем в Европе. Европейцам просто расти уже некуда – и они работают на минимальных показателях уровня рентабельности. А нам есть куда развиваться, — говорит он. — И многие собственники, которые действительно хотят получать прибыль и кормить свою страну качественной продукцией, – абсолютно нормально развиваются и получают в конце года очень хорошую рентабельность.
И снова вопрос: если объемы молока выросли, то почему же цена на него продолжает расти?
— Да потому что растет себестоимость. Это все завязано на электроэнергии, на энергоносителях, на топливе, поскольку корма производят с помощью полевых машин. И цены на ветеринарные препараты растут. Опять же зарплаты у работников АПК увеличиваются — даже официальная статистика это показывает, — поясняет чиновник.
Да и спрос на молочные продукты, по его словам, несмотря на увеличившееся предложение, не падает.
— Если бы не было спроса – и предложения такого не было бы. А оно сумасшедшее – стоит посмотреть на полки в супермаркетах. Ведь нереализованные партии товаров не выбрасывают – значит покупатели их разбирают, — уверен Александр Масюк. — И хорошо что импортную продукцию вытесняет местная – опять же из-за скачка курса валют. Это послужило своеобразной поддержкой отечественного товаропроизводителя. Поэтому у нас украинской продукции – кстати, очень даже неплохого качества – намного больше стало. И это замечательно.
Чего ждать от яиц к Новому году?
А вот производство курятины и яиц на Харьковщине выросло.
— Наша самая крупная птицефабрика в Харьковском районе, остановившаяся два года назад, в этом году запустилась. Работает она далеко не на полную мощность, но этого достаточно, чтобы производство яиц выросло почти в полтора раза, — рассказывает Александр Масюк.
Правда, спрогнозировать стоимость яиц к Новому году чиновник не берется.
— Дело в том, что из-за неравномерного спроса бывает такое, что огромное количество яиц остается на складах. И сколько их там — никто, кроме самих собственников, не знает. И когда они эти яйца выбрасывают на рынок – естественно, они дешевеет, что идет в убыток производителю. А реализовывать нужно, чтобы не испортились, — говорит Александр Маслюк. — Плюс огромное количество яиц, привезенных в наш регион из Киевской области. Все-таки, наверное, цены диктуются монополистом и взаимосвязаны на всех предприятиях. Так что спрогнозировать сложно — особой логики здесь нет... Если бы излишки можно было бы в любой момент продать за границу – тогда был бы стабильный рост производства и цена бы как-то держалась, — говорит он. — Но, к сожалению, наша продукция еще не достигла европейского уровня, чтобы мы могли продавать ее по высокой цене. Вот эти ценовые скачки и происходят в зависимости от того, продали или нет, сколько осталось и так далее.
Нужна государственная поддержка
Можно ли возродить поголовье КРС в регионе? Да и вообще — нужно ли это Харьковской области?
— Я никогда не привязываюсь к так называемым хвостам. Я считаю, что если существует положительная динамика продуктивности, то это интенсификация производства. Нужны ли нам лишние хвосты? Вообще-то, Харьковская область сама себя на 100% не обеспечивает ни молоком, ни мясом – так что это было бы желательно. Но есть ли заинтересованные люди, которые хотят с нуля заниматься животноводством?
По словам чиновника, это очень сложная отрасль. Здесь очень многое зависит от погодных условий (потому что корма в основном растительного происхождения), которыми человек еще не научился управлять.
— Это сумасшедший форс-мажор, — признает Александр Маслюк. — Будет ли кто-то с нуля идти на эти риски – вот в чем вопрос. А те, кто на сегодняшний день уже занят в животноводстве, – в области есть такие предприятия — они расширяются, строят комплексы. И это замечательно.
Чтобы развивать производство КРС – нужны более сильные государственные стимулы, считает Александр Масюк.
— Сейчас они возвращаются, и профильное министерство планирует расширять их спектр. В этом году уже работает одна программа поддержки товаропроизводителей, в следующем планируется запустить еще две. Деньги на следующий год тоже уже заложены в бюджет – более крупные суммы, чем в нынешнем. Поэтому поддержка будет. Пока, правда, не всем отраслям, но, по крайней мере, начало уже положено, — рассказывает чиновник. — Но как эти программы пойдут в работу? Предприятия снова должны поверить государству. Ведь четыре-пять лет назад люди получили дотации, а потом их замучили сплошными проверками. Поэтому просто никто не хочет связываться. Но сейчас вроде как должны нивелироваться эти факты, которые влияли на отказ от государственной помощи. Что будет дальше – посмотрим…
Языком цифр
По данным облстата, на 1 ноября 2017 года во всех категориях хозяйств области поголовье крупного рогатого скота составило 196,5 тыс голов (в том числе коров – 89,3 тыс), свиней – 164,6 тыс голов, овец и коз – 78,8 тыс, домашней птицы – 8,2 млн голов. По сравнению с таким же периодом прошлого года количество домашней птицы увеличилось на 360,9 тыс голов (4,6%), поголовье овец и коз – на 0,1 тыс голов (на 0,1%); поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 9 тыс голов (на 4,4%, в том числе коров на 2,4%), свиней – на 107,2 тыс голов (на 39,4%).
За десять месяцев текущего года сельскими хозяйствами Харьковщины было произведено 94,4 тыс тонн мяса, 456,2 тыс тон молока, 476,7 млн штук яиц. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года производство яиц увеличилось на 33,2 млн шт (7,5%), молока – на 2,3 тыс тонн (0,5%). Производство мяса (в живой массе) уменьшилось на 10,7 тыс тонн (на 10,2%).
По информации генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, с начала года сало подорожало на 67%, свинина – на 37%, говядина и курятина – на 27%. За десять месяцев этого года свинина и сало прибавили в цене по 27 грн за килограмм, говядина – 24 грн, тушка куриная – 11 грн.