Харьков

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В Харькове повышается стоимость проезда в электротранспорте

фото: Илья Пшеничный

В Харькове повышается стоимость проезда в электротранспорте
В Харькове повышается стоимость проезда в электротранспорте Харьковский горсовет дал разрешение коммунальным предприятиям, которые занимаются пассажирскими перевозками, подготовить расчеты на повышение тарифов на проезд в городском электротранспорте.
Как рассказал заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, электротранспортных предприятиях не хватает около 400 работников, в первую очередь, водителей и вагоновожатых для работы в трамваях и троллейбусах, сообщает пресс-служба горсовета. Также в кадрах нуждается метрополитен. Для того чтобы сохранить кадровый состав и привлечь новых людей, с января 2018 года планируется повысить им уровень заработной платы.

Евгений Водовозов сообщил, что на сегодняшний день средняя зарплата в троллейбусных депо составляет около шести тысяч гривен, в трамвайных – 6,5 тыс. грн.

– Повышение заработной платы, как бы нам этого ни хотелось избежать, потянет за собой повышение стоимости проезда, – признает Евгений Водовозов. – Потому что это одна из основных составляющих себестоимости, как стоимость электроэнергии и содержание подвижного состава.  К нам с инициативой вышли коммунальные предприятия, которые донесли ситуацию, в которой они сегодня находятся, и мы дали им разрешение готовить расчеты на повышение тарифов.

Чиновник отметил, что повышение тарифов на проезд в трамваях, троллейбусах и метро произойдет не с начала 2018 года.

– Мы просчитаем все варианты, получим расчеты, на сколько надо повысить заработную плату, и поймем окончательные цифры. Думаю, это будет ближе к весне следующего года, – отметил заместитель городского головы.

По словам Евгения Водовозова, проезд в метро и наземном транспорте для харьковчан, у которых есть льготы, в 2018 году будет сохранен за счет средств городского бюджета.

– Согласно проекту бюджета Украины на 2018 год, эти расходы переданы на местный
уровень. И те люди, которые имели право льготного проезда в метро и наземном транспорте, его сохранят. Это достаточно дорого, но в условиях сегодняшней жизни мы не будем перекладывать это на людей. В маршрутках льготы также сохранятся, – говорит чиновник.

Харьковский метрополитен вынуждает пассажиров покупать карточки


Евгений Водовозов напомнил, что льготный проезд сохранится и с введением в городе системы единого электронного билета (с 1 декабря – в наземном электротранспорте, с 1 января – в метро). Чуть позже появится информация об адресах, где люди смогут получить льготные проездные. Он отметил, что ведутся переговоры со многими банками, чтобы сделать этот процесс максимально комфортным и быстрым. Кстати, если человек не имеет права на льготный проезд, то воспользоваться чужой картой он не сможет, поскольку нужно будет предъявить контролерам удостоверение.

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