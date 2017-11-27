За три дня в армию призовут более полутора сотен харьковчан

Кабинет министров увеличил численность юношей, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-ноябре, на 2000 — до 12 460 человек. В частности, численность подлежащих призыву на срочную военную службу в Вооруженных силах, увеличена до 8 360 человек. Аналогично – увеличены и расходы га призыв на 6,6 млн гривен — до 41 млн гривен.
Как сообщил «Вечернему Харькову»
комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин, по Харьковской области дополнительно нужно призвать 165 человек за три дня — 27,28 и 29 ноября. Справятся ли с задачей?
— Это постановление Кабмина вышло только 22 ноября, а о том, что планируется дополнительный призыв, мы знали еще недели две назад, — говорит Юрий Леонидович. – Поэтому проводили оповещение, медкомиссии, предназначение. Так что форс-мажорной ситуации для нас здесь не будет. Призывники у нас есть, отобрали и будем выполнять плановое задание.
По словам облвоенкома, дополнительный призыв связан с необходимостью усиления охраны арсеналов, баз, складов, на которых хранятся взрывоопасные средства, боеприпасы и оружие.
— Так что все дополнительно призванные срочники поедут в учебные центры, а после месяца или полутора месяцев подготовки отбудут для прохождения службы, но ни в коем случае не в зону АТО, не для выполнения боевых задач. Они будут служить в тех областях, где расположены военные базы, кроме Луганской и Донецкой областей, — отметил он.
Напомним, 23 марта 2017 года произошли взрывы и крупный пожар на арсенале боеприпасов в Балакле Харьковской области. Пожар удалось окончательно потушить к 26 марта, очисткой территории вокруг складов саперы занимались около месяца. 22 сентября загорелся склад боеприпасов под Мариуполем, но пожар удалось быстро потушить, обошлось без масштабных последствий. 26 сентября — взрывы на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области.