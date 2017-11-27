За три дня в армию призовут более полутора сотен харьковчан 27 ноября 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

В Украине объявлен дополнительный набор призывников. 165 срочников из Харьковской области отправятся на охрану арсеналов и складов боеприпасов.