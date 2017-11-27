Общество

  • 74
    •  / 

За три дня в армию призовут более полутора сотен харьковчан

За три дня в армию призовут более полутора сотен харьковчан
В Украине объявлен дополнительный набор призывников. 165 срочников из Харьковской области отправятся на охрану арсеналов и складов боеприпасов.
Кабинет министров увеличил численность юношей, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-ноябре, на 2000 — до 12 460 человек. В частности, численность подлежащих призыву на срочную военную службу в Вооруженных силах, увеличена до 8 360 человек. Аналогично – увеличены и расходы га призыв на 6,6 млн гривен — до 41 млн гривен.

Как сообщил «Вечернему Харькову» комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин, по Харьковской области дополнительно нужно призвать 165 человек за три дня — 27,28 и 29 ноября. Справятся ли с задачей?

— Это постановление Кабмина вышло только 22 ноября, а о том, что планируется дополнительный призыв, мы знали еще недели две назад, — говорит Юрий Леонидович. – Поэтому проводили оповещение, медкомиссии, предназначение. Так что форс-мажорной ситуации для нас здесь не будет. Призывники у нас есть, отобрали и будем выполнять плановое задание.

По словам облвоенкома, дополнительный призыв связан с необходимостью усиления охраны арсеналов, баз, складов, на которых хранятся взрывоопасные средства, боеприпасы и оружие.

— Так что все дополнительно призванные срочники поедут в учебные центры, а после месяца или полутора месяцев подготовки отбудут для прохождения службы, но ни в коем случае не в зону АТО, не для выполнения боевых задач. Они будут служить в тех областях, где расположены военные базы, кроме Луганской и Донецкой областей, — отметил он.

Напомним, 23 марта 2017 года произошли взрывы и крупный пожар на арсенале боеприпасов в Балакле Харьковской области. Пожар удалось окончательно потушить к 26 марта, очисткой территории вокруг складов саперы занимались около месяца. 22 сентября загорелся склад боеприпасов под Мариуполем, но пожар удалось быстро потушить, обошлось без масштабных последствий. 26 сентября — взрывы на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей27 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3196.53 грн
10 RUB 4.5981 грн
100 USD 2691.36 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи