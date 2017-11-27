Медреформа: к специалисту будет выгоднее приходить по направлению 27 ноября 2017 г. Елена Ковальская 0 0

Мне интересно, будем ли мы заключать договоры и со специалистами узкого профиля, как с семейными врачами в поликлиниках? И можно ли будет обратиться к узкому специалисту без направления?

Елена Владиславовна

Пациенты подписывают декларацию о выборе врача только с семейным врачом или терапевтом или педиатром. Узкие специалисты в поликлиниках и больницах до 2020 года будут работать как раньше. С 2020 года Национальная служба здоровья начнет платить за услуги на вторичном и третичном звене, которые войдут в программу медицинских гарантий. Эти услуги будут предоставляться бесплатно, но в том случае, если пациент обратится к специалисту по направлению семейного врача, терапевта или педиатра. При этом пациент сможет самостоятельно выбирать узкого специалиста или учреждение, в котором хочет обследоваться или лечиться. НСЗУ будет оплачивать визиты пациентов медучреждениям на основании информации и документов, которые будет предоставлять медучреждение для электронной системы здравоохранения. Для этого заведение составит отчет в электронной системе здравоохранения, в котором укажет объем предоставляемых медицинских услуг и лекарственных средств.



Финансирование вторичной и третичной звена по новой модели начнется в 2019 году и будет вводиться постепенно по каждой услуге до 2020 года. К этому времени система на уровне вторичного звена будет работать так же, как она работает сейчас. Обращения к врачам-специалистам, назначенные семейным врачом, будет оплачивать Национальная служба здоровья после начала выплат за эти услуги в новой системе. При этом без направления государство планирует оплачивать визиты к гинекологу и психиатру. Если пациент обратится к врачам-специалистам по собственному усмотрению, он сам будет оплачивать стоимость визита к медикам.