Здоровье

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Медреформа: к специалисту будет выгоднее приходить по направлению

Медреформа: к специалисту будет выгоднее приходить по направлению
Мне интересно, будем ли мы заключать договоры и со специалистами узкого профиля, как с семейными врачами в поликлиниках? И можно ли будет обратиться к узкому специалисту без направления?
Елена Владиславовна
Пациенты подписывают декларацию о выборе врача только с семейным врачом или терапевтом или педиатром. Узкие специалисты в поликлиниках и больницах до 2020 года будут работать как раньше. С 2020 года Национальная служба здоровья начнет платить за услуги на вторичном и третичном звене, которые войдут в программу медицинских гарантий. Эти услуги будут предоставляться бесплатно, но в том случае, если пациент обратится к специалисту по направлению семейного врача, терапевта или педиатра. При этом пациент сможет самостоятельно выбирать узкого специалиста или учреждение, в котором хочет обследоваться или лечиться. НСЗУ будет оплачивать визиты пациентов медучреждениям на основании информации и документов, которые будет предоставлять медучреждение для электронной системы здравоохранения. Для этого заведение составит отчет в электронной системе здравоохранения, в котором укажет объем предоставляемых медицинских услуг и лекарственных средств.

Финансирование вторичной и третичной звена по новой модели начнется в 2019 году и будет вводиться постепенно по каждой услуге до 2020 года. К этому времени система на уровне вторичного звена будет работать так же, как она работает сейчас. Обращения к врачам-специалистам, назначенные семейным врачом, будет оплачивать Национальная служба здоровья после начала выплат за эти услуги в новой системе. При этом без направления государство планирует оплачивать визиты к гинекологу и психиатру. Если пациент обратится к врачам-специалистам по собственному усмотрению, он сам будет оплачивать стоимость визита к медикам.

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