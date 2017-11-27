Почему происходит отравление угарным газом 27 ноября 2017 г. Елена Ковальская 0 0

К зиме количество пожаров участилось, и я как-то задался вопросом, почему происходит отравление угарным газом и как спасать людей.

Виталий

По данным Государственной санэпидслужбы, угарный газ — оксид углерода — образуется при неполном сгорании разного типа веществ, в составе которых есть углерод. Он не имеет ни запаха, ни цвета, а его попадание в организм приводит к замене им кислорода в крови, что, в свою очередь, вызывает удушье.



Первый симптом отравления — головная боль. Впоследствии пострадавший испытывает головокружение, боль в груди, раздражительность, спутанность сознания, нарушение координации движений. Симптомы проявляются рвотой и синюшным или ярко-красным оттенком кожи больного. Возможна потеря сознания.



Первая помощь при отравлении угарным газом сводится к следующим действиям. Следует устранить источник поступления угарного газа. Ни в коем случае нельзя зажигать свет или огонь, поскольку это может спровоцировать взрыв. В помещении нужно открыть окна для поступления свежего воздуха, можно использовать кондиционер, вентилятор, при их отсутствии хотя бы обмахивать больного. Лучше всего как можно быстрее вынести пострадавшего на воздух и вызвать скорую помощь. Если у человека отсутствует сознание, нужно немедленно приступать к закрытого массажа сердца с попеременным выполнением искусственного дыхания. Выполнять эту процедуру нужно, пока человек не придет в себя или до приезда скорой помощи.