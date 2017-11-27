Культура

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В Харькове начинающий режиссер отдал ключевую роль козлу

В Харькове начинающий режиссер отдал ключевую роль козлу
На малой сцене театра им. Пушкина «Портал на Гоголя, 8» выходит новый экспериментальный спектакль.
Пьесу «Гимнастический козел» ставит автор — программист по первому образованию – Александр Середин. И это режиссерский дебют для начинающего драматурга.

В абсурдистском спектакле заняты молодые артисты, оторванные головы, сломанные руки и гимнастический козел — безмолвный, но ключевой участник происходящего, сообщает PR-агентство Bagels&Letters.

– Меня всегда интересовало, что в школьном спортивном зале делает гимнастический козел, — объясняет задумку пьесы Александр Середин. — Кто его туда поставил и какую функцию он выполняет? Он не тренирует ни одну группу мышц. В соревнованиях гимнасты на нем демонстрируют ловкость, но зачем это в младших классах?

Задумавшись над этими странными вещами, Александр Середин написал пьесу в жанре абсурда. Это его вторая драматургическая работа. Первая — «Краб в смешной кепке» — в 2016 году была включена в шорт-лист конкурса молодой драматургии «Любимовка», а затем   –  главного драматургического конкурса Украины, фестиваля «Неделя актуальной пьесы-2017». В 2017 году уже «Гимнастический козел» попал в оба шорт-листа. Молодой драматург привлек внимание театра им. Пушкина, и ему предложили поставить спектакль на экспериментальной сцене.

– Мы продолжаем развивать наш «Портал на Гоголя, 8», искать новые имена, — объясняет интерес к дебютанту директор Харьковского академического русского драматического театра им. Пушкина Сергей Бычко. — Как вы знаете, Ольга Турутя-Прасолова после удачной премьеры в «Портале» поставила спектакль на большой сцене, а теперь стала главным режиссером театра. Не знаю, как дальше будет развиваться карьера Александра, но то, что я вижу на репетициях, — это очень свежо и интересно.

В абсурдном мире, который придумал автор, каждый человек измеряется его соответствием «природе», а мерилом является козел. Умеешь прыгать через снаряд — живешь согласно «природе», не умеешь — идешь против нее. Когда в класс приходит новенький, его ждет испытание козлом, и не прыгнуть нельзя, потому что «прыгают все».

– Я читал пьесу разным людям. И каждый воспринимает ее через призму своего опыта. Старшее поколение думает, что она о насилии над личностью, молодые видят борьбу с системой. Мне кажется, это очень простая история, рассказанная в необычной манере. Здесь все те же взаимоотношения: ребенок-родители, ребенок-школа, общество-личность. Но особый язык абсурда помогает все это возвести в новую степень, — объясняет Александр Середин.

Заметнее всего в спектакле нарочитая безэмоциональность персонажей. Режиссер объясняет это жанром — в абсурде нужно либо играть преувеличенно, либо отрешенно. Выбрали вторую манеру. При этом актерам приходится отказываться от прежних навыков и приемов, чтобы создать нужное настроение на сцене, а вернее, его отсутствие.

– Чтобы играть в этом спектакле, нужно иметь железный стержень внутри, уметь выдержать паузу. Иногда чувствуешь, что зал на тебя давит, накаляется, раздражается, ждет привычной игры, и в этот момент нужно собраться и сказать: «Нет, я буду делать так. Вы идете за мной, а не я за вами», — рассказывает актер Максим Панченко, играющий в спектакле роль Сидорова. — Это очень тяжело поначалу, непривычно. Похоже на ощущения от тренировок. Сначала тебя крутит крепатура, но потом ты входишь в темп, и хочется больше и больше».

Сейчас в «Портале на Гоголя, 8» идут репетиции, премьера назначена на пятницу, 1 декабря. Всего до конца года «Гимнастического козла» покажут три раза: 1, 2 и 20 декабря. Билеты уже в продаже, и на 1 декабря их почти не осталось, говорят в PR-агентстве Bagels&Letters.

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