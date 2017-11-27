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Завод Малышева отремонтировал «раненые» танки

Завод Малышева отремонтировал «раненые» танки
ГП «Завод имени Малышева» отремонтировало очередные два танка «Булат» для Вооруженных сил Украины.
Танки были повреждены осколками. Машины прошли приемосдаточные испытания, окрашены и и готовы к отправке в Вооруженные силы Украины.

Как сообщил главный инженер завода Александр Шейко, всего на заводе им.Малышева отремонтировали  51 танк.

– На заводе находятся еще 13 боевых машин, прибывших из зоны боевых действий. Один танк имеет серьезные повреждения и не подлежит восстановлению, поэтому в ближайшее время мы его отправим на базу хранения. Остальные 12 машин на данный момент находятся на ремонте, две из них уже успешно восстановлены, и в ближайшие дни мы готовим их к отправке, – отметил главный инженер.

Как собощили на предприятии, в ближайшее время будет окончен ремонт еще одной боевой машины Т-84, которая также будет отправлена в войска.

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