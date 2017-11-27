Завод Малышева отремонтировал «раненые» танки 27 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

ГП «Завод имени Малышева» отремонтировало очередные два танка «Булат» для Вооруженных сил Украины.

Танки были повреждены осколками. Машины прошли приемосдаточные испытания, окрашены и и готовы к отправке в Вооруженные силы Украины.



Как сообщил главный инженер завода Александр Шейко, всего на заводе им.Малышева отремонтировали 51 танк.



– На заводе находятся еще 13 боевых машин, прибывших из зоны боевых действий. Один танк имеет серьезные повреждения и не подлежит восстановлению, поэтому в ближайшее время мы его отправим на базу хранения. Остальные 12 машин на данный момент находятся на ремонте, две из них уже успешно восстановлены, и в ближайшие дни мы готовим их к отправке, – отметил главный инженер.



Как собощили на предприятии, в ближайшее время будет окончен ремонт еще одной боевой машины Т-84, которая также будет отправлена в войска.