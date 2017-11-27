Культура

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В Харькове откроется семейная выставка

В Харькове откроется семейная выставка
29 ноября в Харьковском художественном музее откроется выставка Татьяны Золотаревой.
В экспозиции «Я пришла из детства» будут представлены свыше 50 графических произведений в технике пастели, акварели, гуаши.

Большое внимание уделено иллюстрациям к сказкам Шарля Перро, Сельмы Лагерлеф, Пола Геллико, Андрея Таврова, Константина Паустовского. Также представлены рисунки на тему «Мой Харьков».

Выставку Татьяна Золотарева посвящает своему мужу и семье.

Выставка откроется 29 ноября в 16:00 в Выставочном зале Харьковского художественного музея.

Произведения Татьяны Золотаревой экспонировались на персональных выставках в Музее народного искусства Слобожанщины (2006 г., 2012 г.), Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина (2004 г., 2008 г.), Харьковском театре кукол (2001 г., 2005 г.), на выставке, посвященной 150-летию со дня рождения Г. Семирадского в пгт Печенегах Харьковской обл., на выставке «Вікно у дивосвіт» Харьковского клуба писанкарей (1999 г., 2003 г., 2006 г.), выставке мастеров народного творчества Украины.

Работы хранятся в Харьковском художественном музее, в частных коллекциях в Украине, Израиле, России, Канаде, Италии.

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