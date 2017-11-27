Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район: ул. Роганская, 146 (п. №1, стояк) до 17:00 27.11.17 г.



Киевский район: ул. Академика Проскуры, 3 (п. №2, спаренный стояк) ул. Академика Павлова, 319-а (п. №4, стояк) до 17:00 27.11.17 г., ул. Астрономическая, 37 (п. №5, стояк) ул. Ак.Проскуры 3Б(п. №1) до 20:00 27.11.17 г.



Московский район: пр. Тракторостроителей, 67-а (п. №3, стояк) до 20:00 27.11.17 г.



Немышлянский район: Салтовское шоссе, 112-а (п. №4, стояк) до 17:00 27.11.17 г.



Новобаварский район: Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №1, стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №2, стояк), пр. Дзюбы, 2 (п. №2,4, спаренный стояк), ул. Юрия Паращука (Минайленко), 13 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 27.11.17 г.



Основянский район: ул. Вокзальная, 10 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 27.11.17 г.



Слободской район: б-р Жасминовый (ул. Слинько), 20 (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 201 (п. №2, стояк), пр. Петра Григоренко, 10-а (п. №1, стояк) до 20:00 27.11.17 г.



Шевченковский район: ул. Отакара Яроша, 61 (п. №6, спаренный стояк) до 17:00 27.11.17 г., пр. Победы, 59 (п. №6), ул. Новгородская, 10 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 163-173 (ч/с) до 20:00 27.11.17 г.