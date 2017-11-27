«Харьковоблэнерго» ввело новую услугу
27 ноября 2017 г.
Вечерний Харьков
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27 ноября 2017 г.
Вечерний Харьков
Как сообщили в компании, теперь заявление о присоединении электроустановки определенной мощности и копии приложенных к нему документов могут быть представлены заказчиком через web-сайт компании с применением электронной цифровой подписи в установленном законодательством порядке.
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