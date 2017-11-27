«Харьковоблэнерго» ввело новую услугу

В личном кабинете АК "Харьковооблэнерго" появилась новая услуга.

Как сообщили в компании, теперь заявление о присоединении электроустановки определенной мощности и копии приложенных к нему документов могут быть представлены заказчиком через web-сайт компании с применением электронной цифровой подписи в установленном законодательством порядке.