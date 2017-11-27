В Харькове произошла драка со стрельбой

В Харькове, недалеко от остановки общественного транспорта на улице Котляра, произошла массовая драка.

По данным пресс-службы патрульной полиции, в ней участвовали около 10 человек.



Свидетель сообщил правоохранителям, что один из участников имеет при себе пистолет. Патрульные попытались приблизиться к этому мужчине, однако тот достал оружие и начал стрелять в сторону граждан. После этого он совершил выстрел и в сторону патрульных.



Полицейским удалось задержать правонарушителя. Пострадавших нет.



Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-опeративную группу.



Задержанного пeрeдали следователям.