В Харькове произошла драка со стрельбой
27 ноября 2017 г.
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27 ноября 2017 г.
Вечерний Харьков
По данным пресс-службы патрульной полиции, в ней участвовали около 10 человек.
Свидетель сообщил правоохранителям, что один из участников имеет при себе пистолет. Патрульные попытались приблизиться к этому мужчине, однако тот достал оружие и начал стрелять в сторону граждан. После этого он совершил выстрел и в сторону патрульных.
Полицейским удалось задержать правонарушителя. Пострадавших нет.
Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-опeративную группу.
Задержанного пeрeдали следователям.
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