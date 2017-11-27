Происшествия

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В Харькове произошла драка со стрельбой

В Харькове произошла драка со стрельбой
В Харькове, недалеко от остановки общественного транспорта на улице Котляра, произошла массовая драка.

По данным пресс-службы патрульной полиции, в ней участвовали около 10 человек.

Свидетель сообщил правоохранителям, что один из участников имеет при себе пистолет. Патрульные попытались приблизиться к этому мужчине, однако тот достал оружие и начал стрелять в сторону граждан. После этого он совершил выстрел и в сторону патрульных.

Полицейским удалось задержать правонарушителя. Пострадавших нет.

Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-опeративную группу.

Задержанного пeрeдали следователям.

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