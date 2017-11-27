Украинка победила в конкурсе красоты Miss Continental Europe
27 ноября 2017 г.
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27 ноября 2017 г.
Как сообщила в Instagram пресс-служба Национального комитета «Мисс Украина Вселенная», представительница Украины впервые приняла участие в конкурсе и сразу же одержала победу.
«Впервые Национальный комитет «Мисс Украина Вселенная» сотрудничает с конкурсом Miss Europe Continental, и мы очень рады получить такой результат!», - говорится в сообщении.
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