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Украинка победила в конкурсе красоты Miss Continental Europe

Украинка победила в конкурсе красоты Miss Continental Europe
Украинка Наталья Варченко победила в конкурсе красоты Miss Continental Europe, который состоялся 25 ноября в итальянском Неаполе.

Как сообщила в Instagram пресс-служба Национального комитета «Мисс Украина Вселенная», представительница Украины впервые приняла участие в конкурсе и сразу же одержала победу.

«Впервые Национальный комитет «Мисс Украина Вселенная» сотрудничает с конкурсом Miss Europe Continental, и мы очень рады получить такой результат!», - говорится в сообщении.

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