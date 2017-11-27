Владимир Гройсман вылетел в Грузию 27 ноября 2017 г. источник 0 0

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник, 27 ноября, начал двухдневный официальный визит в Грузию, где он проведет переговоры с президентом страны Георгием Маргвелашвили.