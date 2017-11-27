Владимир Гройсман вылетел в Грузию
27 ноября 2017 г.
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27 ноября 2017 г.
Как сообщает пресс-служба Кабмина, Гройсман также встретится с премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили и председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе.
В рамках двухдневного визита украинский премьер примет участие в большом экономическом форуме "Один пояс – один путь". Также он посетит Центр реабилитации военных, где проходят лечение украинские военнослужащие.
В планах Гройсмана также участие в открытии памятника Лесе Украинке в Кахетии.
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