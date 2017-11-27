Власть

  • 107
    •  / 

Владимир Гройсман вылетел в Грузию

Владимир Гройсман вылетел в Грузию
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник, 27 ноября, начал двухдневный официальный визит в Грузию, где он проведет переговоры с президентом страны Георгием Маргвелашвили.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, Гройсман также встретится с премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили и председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе.

В рамках двухдневного визита украинский премьер примет участие в большом экономическом форуме "Один пояс – один путь". Также он посетит Центр реабилитации военных, где проходят лечение украинские военнослужащие.

В планах Гройсмана также участие в открытии памятника Лесе Украинке в Кахетии.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей27 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3196.53 грн
10 RUB 4.5981 грн
100 USD 2691.36 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи