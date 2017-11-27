Кабмин ограничил максимальную скорость авто в городах

Постановление правительства об ограничении максимальной скорости движения автомобилей в городах с 60 до 50 км/ч опубликовали в официальном издании «Урядовый курьер».

С 1 января 2018-го водителям будет разрешено двигаться в городах со скоростью до 50 км/ч (сейчас можно до 60 км/ч).



«На сегодняшний день в подавляющем большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах - 30 км/час. Таким образом, принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза», - говорится в пояснении к постановлению.