Кабмин ограничил максимальную скорость авто в городах
27 ноября 2017 г.
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27 ноября 2017 г.
С 1 января 2018-го водителям будет разрешено двигаться в городах со скоростью до 50 км/ч (сейчас можно до 60 км/ч).
«На сегодняшний день в подавляющем большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах - 30 км/час. Таким образом, принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза», - говорится в пояснении к постановлению.
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