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Эксперты назвали лучшие смартфоны 2017 года

Эксперты назвали лучшие смартфоны 2017 года
Эксперты издания TechRadar обнародовали рейтинг лучших смартфонов 2017 года.

Список включил 15 гаджетов, лидерами среди которых стали смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus. Тройку лидеров замкнул смратфон Google Pixel 2, отмеченный за "лучшую камеру на рынке и выдающийся дисплей".

При этом сенсационным стал тот факт, что продукция Apple не была включена в число лидеров рейтинга. Журналисты отдали должное iPhone X за его "блестящий экран и мощную начинку", однако раскритиковали за "невероятную дороговизну".

Что касается iPhone 8 Plus, то он оказался на девятой строчке за "беспроводную зарядку, мощную батарею, устаревший дизайн и дороговизну".

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