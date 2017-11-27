Эксперты назвали лучшие смартфоны 2017 года

Эксперты издания TechRadar обнародовали рейтинг лучших смартфонов 2017 года.

Список включил 15 гаджетов, лидерами среди которых стали смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus. Тройку лидеров замкнул смратфон Google Pixel 2, отмеченный за "лучшую камеру на рынке и выдающийся дисплей".



При этом сенсационным стал тот факт, что продукция Apple не была включена в число лидеров рейтинга. Журналисты отдали должное iPhone X за его "блестящий экран и мощную начинку", однако раскритиковали за "невероятную дороговизну".



Что касается iPhone 8 Plus, то он оказался на девятой строчке за "беспроводную зарядку, мощную батарею, устаревший дизайн и дороговизну".