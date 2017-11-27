Происшествия

  • 125
    •  / 

Под Харьковом поезд сбил 28-летнего мужчину

Под Харьковом поезд сбил 28-летнего мужчину
Поезд сбил 28-летнего жителя г. Южный Харьковского района.

 Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, от полученных травм парень погиб на месте.

Трагедия произошла недалеко от железнодорожной станции "Липковатовка" 26 ноября около 00:52.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей27 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3196.53 грн
10 RUB 4.5981 грн
100 USD 2691.36 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи