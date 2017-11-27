Под Харьковом поезд сбил 28-летнего мужчину
27 ноября 2017 г.
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27 ноября 2017 г.
Вечерний Харьков
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, от полученных травм парень погиб на месте.
Трагедия произошла недалеко от железнодорожной станции "Липковатовка" 26 ноября около 00:52.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Работники полиции выясняют обстоятельства происшествия.
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