Под Харьковом поезд сбил 28-летнего мужчину

Поезд сбил 28-летнего жителя г. Южный Харьковского района.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, от полученных травм парень погиб на месте.



Трагедия произошла недалеко от железнодорожной станции "Липковатовка" 26 ноября около 00:52.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.



Работники полиции выясняют обстоятельства происшествия.