В Украине подешевел сахар
27 ноября 2017 г.
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27 ноября 2017 г.
Падение цен на сахар специалисты объясняют его перепроизводством.
По информации профильной ассоциации "Укрцукор", все украинские сахарные заводы сварят в этом сезоне 2 млн т сахара, а потребность нашей страны в этом продукте оценивается в 1,5 млн тонн.
По словам директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, заводы сейчас готовы продать сахар дешевле, но получить живые деньги для погашения кредитов и выплаты зарплаты сотрудникам.
"Сейчас цены на сахар у нас ниже мировых на 1,5-2 грн/кг, но к январю выровняются", – отметил Дорошенко.
Напомним, украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 30 августа, переработали 11,06 млн тонн сахарной свеклы и произвели 1,57 млн тонн сахара. По результатам 2016-2017 маркетингового года (МГ) Украина экспортировала 769,3 тыс. тонн сахара, что является рекордом за все годы независимости.
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