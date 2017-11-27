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В США уничтожили огромное осиное гнездо: видео

В США уничтожили огромное осиное гнездо: видео
Профессиональный пчеловод и дезинсектор Джад Веррет уничтожил внушительное осиное гнездо насекомых вида Vespula squamosa в американском городке Паттерсон в штате Луизиана, выложил в YouTube соответствующее видео с камеры GoPro.

По его словам, ликвидация опасных насекомых - часть его работы, но "на этот раз это было огромное гнездо", обнаруженное на краю поля в заброшенном автомобильном трейлере.



В течение десятков секунд, когда Веррет забрался в их "обитель", осы начали атаковать дезинсектора.



Мужчина около 45 минут разбирал по частям гнездо, поливая его инсектицидом.



"Пять или шесть их укусов уложат вас в больницу", - рассказал он, добавив, что на этот раз ему удалось избежать укусов.

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