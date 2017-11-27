В США уничтожили огромное осиное гнездо: видео
27 ноября 2017 г.
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27 ноября 2017 г.
По его словам, ликвидация опасных насекомых - часть его работы, но "на этот раз это было огромное гнездо", обнаруженное на краю поля в заброшенном автомобильном трейлере.
В течение десятков секунд, когда Веррет забрался в их "обитель", осы начали атаковать дезинсектора.
Мужчина около 45 минут разбирал по частям гнездо, поливая его инсектицидом.
"Пять или шесть их укусов уложат вас в больницу", - рассказал он, добавив, что на этот раз ему удалось избежать укусов.
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