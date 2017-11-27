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В ХОГА ищут руководителей структурных подразделений

В ХОГА ищут руководителей структурных подразделений
Объявлен конкурс на занятие вакантных должностей в Харьковской облгосадминистрации.

Соответсвующие распоряжения появились 27 ноября на сайте ХОГА. Так, в ХОГА ищут начальника Управления топливно-энергетического комплекса (распоряжение №241-к) и директора Департамента экономики и международных отношений (№242-к). Оклад начальника управления ТЭК составляет 6800 грн., директора департамента экономики - 7100 грн.

С условиями конкурса и приема на работу можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее должность начальника Управления топливно-энергетического комплекса ХОГА занимал Алексей Белоцкий. В сентябре 2017 года он был назначен председателем Краснокутской райгосадминистрации.

Должность директор Департмента экономики и и международных отношений ХОГА ранее занимал Виктор Коваленко. В декабре 2015 года был избран первым заместителем председателя Харьковского облсовета.

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