В ХОГА ищут руководителей структурных подразделений
27 ноября 2017 г.
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27 ноября 2017 г.
Соответсвующие распоряжения появились 27 ноября на сайте ХОГА. Так, в ХОГА ищут начальника Управления топливно-энергетического комплекса (распоряжение №241-к) и директора Департамента экономики и международных отношений (№242-к). Оклад начальника управления ТЭК составляет 6800 грн., директора департамента экономики - 7100 грн.
С условиями конкурса и приема на работу можно ознакомиться здесь.
Напомним, ранее должность начальника Управления топливно-энергетического комплекса ХОГА занимал Алексей Белоцкий. В сентябре 2017 года он был назначен председателем Краснокутской райгосадминистрации.
Должность директор Департмента экономики и и международных отношений ХОГА ранее занимал Виктор Коваленко. В декабре 2015 года был избран первым заместителем председателя Харьковского облсовета.
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